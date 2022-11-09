Группа H на ЧМ 2022: состав группы H, расписание матчей группового этапа чемпионата мира по футболу

Состав группы H на чемпионате мира по футболу 2022 в Катаре, расписание матчей группы по турам, точное время и даты начала каждого матча.

Состав участников:

Расписание матчей:

1-й тур

Уругвай – Южная Корея, 24 ноября, 16:00. Стадион «Эдьюкейшн Сити», Эр-Райян

Португалия – Гана, 24 ноября, 19:00. Стадион «Рас Абу Абуд», Доха

2-й тур

Южная Корея – Гана, 28 ноября, 16:00. Стадион «Эдьюкейшн Сити», Эр-Райян

Португалия – Уругвай, 28 ноября, 22:00. Стадион «Лусаил», Лусаил

3-й тур

Гана – Уругвай, 2 декабря, 18:00. Стадион «Эль-Джануб», Эль-Вакра

Южная Корея – Португалия, 2 декабря, 18:00. Стадион «Эдьюкейшн Сити», Эр-Райян

Примечание: время начала матчей московское.

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Календарь чемпионата мира по футболу

Результаты матчей чемпионата мира по футболу