Группа H на ЧМ 2022: состав группы H, расписание матчей группового этапа чемпионата мира по футболу

Состав группы H на чемпионате мира по футболу 2022 в Катаре, расписание матчей группы по турам, точное время и даты начала каждого матча.
Состав участников:
Расписание матчей:
1-й тур
- Уругвай – Южная Корея, 24 ноября, 16:00. Стадион «Эдьюкейшн Сити», Эр-Райян
- Португалия – Гана, 24 ноября, 19:00. Стадион «Рас Абу Абуд», Доха
2-й тур
- Южная Корея – Гана, 28 ноября, 16:00. Стадион «Эдьюкейшн Сити», Эр-Райян
- Португалия – Уругвай, 28 ноября, 22:00. Стадион «Лусаил», Лусаил
3-й тур
- Гана – Уругвай, 2 декабря, 18:00. Стадион «Эль-Джануб», Эль-Вакра
- Южная Корея – Португалия, 2 декабря, 18:00. Стадион «Эдьюкейшн Сити», Эр-Райян
Примечание: время начала матчей московское.
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Результаты матчей чемпионата мира по футболу
Источник: «Бомбардир»