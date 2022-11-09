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    Группа D на ЧМ 2022: состав группы D, расписание матчей группового этапа чемпионата мира по футболу

    Группа D на ЧМ 2022.

    Состав участников:

    Расписание матчей:

    1-й тур

    • Дания – Тунис, 22 ноября, 16:00. Стадион «Эдьюкейшн Сити», Эр-Райян
    • Франция – Австралия, 22 ноября, 22:00. Стадион «Эль-Джануб», Эль-Вакра

    2-й тур

    • Тунис – Австралия, 26 ноября, 13:00. Стадион «Эль-Джануб», Эль-Вакра
    • Франция – Дания, 26 ноября, 19:00. Стадион «Рас Абу Абуд», Доха

    3-й тур

    • Австралия – Дания, 30 ноября, 18:00. Стадион «Эль-Джануб», Эль-Вакра
    • Тунис – Франция, 30 ноября, 18:00. Стадион «Эдьюкейшн Сити», Эр-Райян

    Примечание: время начала матчей московское.

    Источник: «Бомбардир»

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