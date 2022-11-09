Группа D на ЧМ 2022: состав группы D, расписание матчей группового этапа чемпионата мира по футболу

Группа D на ЧМ 2022.
Состав участников:
Расписание матчей:
1-й тур
- Дания – Тунис, 22 ноября, 16:00. Стадион «Эдьюкейшн Сити», Эр-Райян
- Франция – Австралия, 22 ноября, 22:00. Стадион «Эль-Джануб», Эль-Вакра
2-й тур
- Тунис – Австралия, 26 ноября, 13:00. Стадион «Эль-Джануб», Эль-Вакра
- Франция – Дания, 26 ноября, 19:00. Стадион «Рас Абу Абуд», Доха
3-й тур
- Австралия – Дания, 30 ноября, 18:00. Стадион «Эль-Джануб», Эль-Вакра
- Тунис – Франция, 30 ноября, 18:00. Стадион «Эдьюкейшн Сити», Эр-Райян
Примечание: время начала матчей московское.