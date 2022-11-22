Группа D на ЧМ 2022: состав группы D, расписание матчей группового этапа чемпионата мира по футболу

Состав группы D на чемпионате мира по футболу 2022 в Катаре, расписание матчей группы по турам, точное время и даты начала каждого матча.

Состав участников:

Расписание матчей:

1-й тур

Дания – Тунис, 22 ноября, 16:00. Стадион «Эдьюкейшн Сити», Эр-Райян

Франция – Австралия, 22 ноября, 22:00. Стадион «Эль-Джануб», Эль-Вакра

2-й тур

Тунис – Австралия, 26 ноября, 13:00. Стадион «Эль-Джануб», Эль-Вакра

Франция – Дания, 26 ноября, 19:00. Стадион «Рас Абу Абуд», Доха

3-й тур

Австралия – Дания, 30 ноября, 18:00. Стадион «Эль-Джануб», Эль-Вакра

Тунис – Франция, 30 ноября, 18:00. Стадион «Эдьюкейшн Сити», Эр-Райян

Примечание: время начала матчей московское.

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Календарь чемпионата мира по футболу

Результаты матчей чемпионата мира по футболу