Группа D на ЧМ 2022: состав группы D, расписание матчей группового этапа чемпионата мира по футболу

Состав группы D на чемпионате мира по футболу 2022 в Катаре, расписание матчей группы по турам, точное время и даты начала каждого матча.
Состав участников:
Расписание матчей:
1-й тур
- Дания – Тунис, 22 ноября, 16:00. Стадион «Эдьюкейшн Сити», Эр-Райян
- Франция – Австралия, 22 ноября, 22:00. Стадион «Эль-Джануб», Эль-Вакра
2-й тур
- Тунис – Австралия, 26 ноября, 13:00. Стадион «Эль-Джануб», Эль-Вакра
- Франция – Дания, 26 ноября, 19:00. Стадион «Рас Абу Абуд», Доха
3-й тур
- Австралия – Дания, 30 ноября, 18:00. Стадион «Эль-Джануб», Эль-Вакра
- Тунис – Франция, 30 ноября, 18:00. Стадион «Эдьюкейшн Сити», Эр-Райян
Примечание: время начала матчей московское.
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Результаты матчей чемпионата мира по футболу
Источник: «Бомбардир»