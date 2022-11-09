Игрок «Химок» Магомедов: «Гогниева не уволят в этом году. Ему нужно время»

Полузащитник «Химок» Бутта Магомедов поговорил о перспективах в клубе главного тренера Спартака Гогниева.
– Думаю, что до большинства уже доходит стиль Гогниева. Просто нужно время. Думаете, тот же Ростислав Солдатенко из «Алании» сразу понял требования Гогниева? Нет. Я помню, как это строилось и сколько времени требовалось на это.
– Сколько?
– Минимум год, а то и полтора. Примерно через это время выстроилась система, которую видел тренер.
– А вы уверены, что зимой главным тренером будет именно Гогниев? В «Химках» за последние пять лет произошло с десяток смен наставников, иногда даже после победных матчей...
– У меня нет опасений, что его уволят, не дав подготовить команду зимой. Насколько я знаю, руководство доверяет тренеру. Но, конечно, нам тоже надо показывать результат. До перерыва остался один матч в чемпионате, надо побеждать дома «Сочи». Будем по максимуму выкладываться и стараться выиграть.
- Магомедов в Химках с зимы.
- Команда идет в зоне вылета.
- Ближайший соперник – «Сочи» (13 ноября).
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