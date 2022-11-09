Юсупов назвал зарубежный чемпионат, где им интересуются

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов рассказал, что к нему есть интерес в Турции.

– О Европе не думали?

– Сейчас? Нет, конечно. Туда в обычное-то время тяжело попасть, а сейчас тем более.

– Дзюба уехал в Турцию.

– Турция – это другой вопрос. Кстати, знаю, что у меня там есть варианты, даже как-то со мной связывались. Но не знаю. До конкретики дело ни разу не доходило, а мне хотелось бы остаться в России.

– Кто с вами связывался?

– Какие-то средненькие команды. Но я об этом даже не думаю. Во-первых, у меня есть контракт. Во-вторых, пока не особо хочется в Турцию.

У Юсупова контракт с «Сочи» до лета.

33-летний игрок стоит 2,5 миллиона евро.

В сезоне РПЛ у Юсупова 13 матчей, 2 гола, ассист.

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