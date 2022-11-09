Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Юсупов назвал зарубежный чемпионат, где им интересуются

    Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов рассказал, что к нему есть интерес в Турции.

    — О Европе не думали?

    — Сейчас? Нет, конечно. Туда в обычное-то время тяжело попасть, а сейчас тем более.

    — Дзюба уехал в Турцию.

    — Турция — это другой вопрос. Кстати, знаю, что у меня там есть варианты, даже как-то со мной связывались. Но не знаю. До конкретики дело ни разу не доходило, а мне хотелось бы остаться в России.

    — Кто с вами связывался?

    — Какие-то средненькие команды. Но я об этом даже не думаю. Во-первых, у меня есть контракт. Во-вторых, пока не особо хочется в Турцию.

    • У Юсупова контракт с «Сочи» до лета.
    • 33-летний игрок стоит 2,5 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у Юсупова 13 матчей, 2 гола, ассист.

    Чего не хватает «Бомбардиру»?

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Юсупов считает, что Кокорин зарабатывает незаслуженно много: «Футболистам реально повезло»
    Юсупов осудил поведение тренеров «Ахмата»: «С их скамейки шла суета. Был базар, а не футбол» 1
    Юсупов: «Сочи» ослаб. Не хватает скамейки» 9
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:48
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11