Каррера объяснил, почему ему нравится Семак

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о тренере «Зенита» Сергее Семаке.

– Знаете ли вы, что с 2017 года красно-белые ни разу не побеждали питерцев в чемпионате России, а сине-бело-голубые четырежды подряд брали золото?

– Да. Думаю, последнее связано с тем, что «Зенит» всегда выступал в Лиге чемпионов. Благодаря этому у него больше всех денег, которые можно инвестировать в покупки новичков.

Не знаю, как там работает спортивный блок, но клуб приобретает намного более качественных футболистов, чем все остальные. Плюс мне очень нравится тренер Семак. Я познакомился с ним в Санкт-Петербурге, и он произвел на меня отличное впечатление.

Кроме того, что Сергей – сильный специалист, это еще и очень хороший человек.

«Зенит» набрал 39 очков в 16 турах и с отрывом лидирует в РПЛ.

Команда выиграла последние 4 сезона.

Очередное чемпионство принесет «Зениту» 2-ю звезду на логотип.

Чего не хватает «Бомбардиру»?

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно