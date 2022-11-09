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    Каррера объяснил, почему ему нравится Семак

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о тренере «Зенита» Сергее Семаке.

    — Знаете ли вы, что с 2017 года красно-белые ни разу не побеждали питерцев в чемпионате России, а сине-бело-голубые четырежды подряд брали золото?

    — Да. Думаю, последнее связано с тем, что «Зенит» всегда выступал в Лиге чемпионов. Благодаря этому у него больше всех денег, которые можно инвестировать в покупки новичков.

    Не знаю, как там работает спортивный блок, но клуб приобретает намного более качественных футболистов, чем все остальные. Плюс мне очень нравится тренер Семак. Я познакомился с ним в Санкт-Петербурге, и он произвел на меня отличное впечатление.

    Кроме того, что Сергей — сильный специалист, это еще и очень хороший человек.

    • «Зенит» набрал 39 очков в 16 турах и с отрывом лидирует в РПЛ.
    • Команда выиграла последние 4 сезона.
    • Очередное чемпионство принесет «Зениту» 2-ю звезду на логотип.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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