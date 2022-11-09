Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Пике был удален в перерыве матча с «Осасуной». Это последняя игра в его карьере

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике получил красную карточку в перерыве матча 14-го тура Примеры с «Осасуной».

    Примечательно, что эта игра была последней в карьере 35-летнего испанца.

    Футболист, находившийся в запасе, был удален за споры с судьей. Пике высказал претензии арбитру по поводу удаления Роберта Левандовского на 30-й минуте.

    По информации MisterChip, Пике спросил у судьи: «Ты вообще видел, кого удалил?». Судья показал ему красную карточку в подтрибунном помещении.

    • Пике решил закончить карьеру в 35 лет.
    • Сообщалось, что причиной стало недовольство Пике игровым временем в сезоне.
    • Пике – воспитанник «Барселоны».

    Фото: SpheraSports

    Чего не хватает «Бомбардиру»?

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Пике, объявивший о завершении карьеры, попал в заявку «Барселоны» на матч с «Осасуной» 2
    Пике закончил карьеру в топ-5 среди всех игроков «Барселоны» по количеству побед 1
    «Легенда». Хави прокомментировал конец игровой карьеры Пике
    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:14
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      shaskappak 31 минуту назад

      Тepмoбeльe нoвoгo пoкoлeния с влaговывoдящeй и тeплooбменной фyнцией, oбладаeт антибaктеpиальными и гипоaллepгенными cвойствaми, большой выбор моделей. Покyпaй по до военной цeнe --------- https://e.vg/termo

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +701

      Lipatoff 1 час назад

      Буква Ю

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11