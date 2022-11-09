Пике был удален в перерыве матча с «Осасуной». Это последняя игра в его карьере

Защитник «Барселоны» Жерар Пике получил красную карточку в перерыве матча 14-го тура Примеры с «Осасуной».

Примечательно, что эта игра была последней в карьере 35-летнего испанца.

Футболист, находившийся в запасе, был удален за споры с судьей. Пике высказал претензии арбитру по поводу удаления Роберта Левандовского на 30-й минуте.

По информации MisterChip, Пике спросил у судьи: «Ты вообще видел, кого удалил?». Судья показал ему красную карточку в подтрибунном помещении.

Пике решил закончить карьеру в 35 лет.

Сообщалось, что причиной стало недовольство Пике игровым временем в сезоне.

Пике – воспитанник «Барселоны».

Фото: SpheraSports

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