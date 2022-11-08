Лещук раскритиковал игроков «Ростова»: «Падали от любого касания. С такой игрой идти в тройке...»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал поражение в матче с «Ростовом» (1:2) в 16-м туре РПЛ.

– Расскажи про матч «Ростов» – «Динамо». Ты видел интервью полузащитника дончан Щетинина, где у него спросили про статистику, 0:15 по ударам, а он уточнил у корреспондента – в чью пользу?

– Забил – молодец! В «Ростове», видимо, после победы был праздник.

– Они неплохо идут.

– В тройке? Ну, с такой игрой...

– Тебе не нравится?

– Мне – нет.

– У вас лучше?

– В этом матче была лучше. К тому же, они падали от любого соприкосновения. Если это их стиль, то пусть. Я считаю, мы играли намного лучше. Да, счет в их пользу, но игра тоже важна.

Главное, что мы начали показывать хороший футбол. Команда обновилась, летом сменился тренер. И вот сейчас мы стали показывать по-настоящему качественный футбол.

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