Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Лещук раскритиковал игроков «Ростова»: «Падали от любого касания. С такой игрой идти в тройке...»

    Вратарь «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал поражение в матче с «Ростовом» (1:2) в 16-м туре РПЛ.

    – Расскажи про матч «Ростов»«Динамо». Ты видел интервью полузащитника дончан Щетинина, где у него спросили про статистику, 0:15 по ударам, а он уточнил у корреспондента – в чью пользу?

    – Забил – молодец! В «Ростове», видимо, после победы был праздник.

    – Они неплохо идут.

    – В тройке? Ну, с такой игрой...

    – Тебе не нравится?

    – Мне – нет.

    – У вас лучше?

    – В этом матче была лучше. К тому же, они падали от любого соприкосновения. Если это их стиль, то пусть. Я считаю, мы играли намного лучше. Да, счет в их пользу, но игра тоже важна.

    Главное, что мы начали показывать хороший футбол. Команда обновилась, летом сменился тренер. И вот сейчас мы стали показывать по-настоящему качественный футбол.

    Чего не хватает «Бомбардиру»?

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    «Все пошло не так». Карпин – после победы «Ростова» над «Динамо» 3
    «Динамо» играло лучше». Йоканович – после поражения от «Ростова» 4
    РПЛ. «Ростов» обыграл «Динамо» (2:1) и поднялся на 3-е место 51
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.11.2022 23:54
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11