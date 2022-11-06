РПЛ. «Ростов» обыграл «Динамо» (2:1) и поднялся на 3-е место

«Ростов» победил дома «Динамо» в матче 16-го тура РПЛ – 2:1.

Голы в составе победителей забили Кирилл Щетинин и Данил Глебов. В составе московской команды единственный гол забил Константин Тюкавин.

«Ростов» набрал 32 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Динамо» идет шестым (26 очков).

Россия. РПЛ. 16-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Динамо (Москва) – 2:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Щетинин, 66; 2:0 – Глебов, 83; 2:1 – Тюкавин, 87.

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