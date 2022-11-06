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    РПЛ. «Ростов» обыграл «Динамо» (2:1) и поднялся на 3-е место

    «Ростов» победил дома «Динамо» в матче 16-го тура РПЛ – 2:1.

    Голы в составе победителей забили Кирилл Щетинин и Данил Глебов. В составе московской команды единственный гол забил Константин Тюкавин.

    «Ростов» набрал 32 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Динамо» идет шестым (26 очков).

    Россия. РПЛ. 16-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Динамо (Москва) – 2:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Щетинин, 66; 2:0 – Глебов, 83; 2:1 – Тюкавин, 87.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии30
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      Рейтинг: +20179

      derrik2000 4 минуты назад

      Только в концовке Ростов забегал, прессинг включил, именно так, а не построением "автобуса", стараясь сохранить победный счёт.
      В целом от матча ожидал намного большего в части борьбы и красивых комбинаций.
      В общем, Ростова в Ростове сегодня почему-то не было...
      А голы южан хороши: один - образец кинжальной "вертикальной контратаки", а второй - образец индивидуальных действий на скорости Глебова в штрафной соперника.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +66365

      portero > derrik2000 3 минуты назад

      У Ростова есть тренер и он выбирает тактику, можно по разному относиться к Карпину, но он прогрессирует как тренер и команда часто играет хорошо, часто сдают в концовке, потому сегодня такая тактика....

      1
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      Рейтинг: +50780

      MaxRnD > derrik2000 2 минуты назад

      Да сколько уже таких игр было, когда начинают играть только в конце второго тайма. Психологические проблемы в команде перманентные и никуда со временем не уходят

      1
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      Рейтинг: +239

      Болотоход 4 минуты назад

      Валерка молодец! Ростов с победой! Ментов на кол.Захарян "ДНО"

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      Рейтинг: +26582

      JTherry 13 минут назад

      два удара по воротам - два гола, а преимущество по игре было на стороне динамо, какая все же "несправедливая" игра - футбол... еще и Захаряна и Макарова потеряли на матч с конями...

      0
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      Рейтинг: +881

      Riot Zero > JTherry 11 минут назад

      И Лаксальта

      1
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      Рейтинг: +142

      crf575757 > JTherry 5 минут назад

      Наоборот! Всё по делу! Надо забивать, а не ныть про "несправедливый" футбол! Ха-ха-ха!!!

      2
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      Рейтинг: +11852

      Алексей З 16 минут назад

      Как же тяжело смотреть на этот Ростов. Вечные падения от ветра , стоны , кривляние на бровке Карпина и такое же на поле игроков.
      Одна из самых противных и НЕСМОТРИБЕЛЬНЫХ команд. Выигрывают , но что кроме счёта может нравится ума не приложу.

      0
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      ...
      Рейтинг: +50780

      MaxRnD > Алексей З 9 минут назад

      Очередным разрывом свинячьего пукана полностью удовлетворён

      4
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      Рейтинг: +322

      Sany-116 > Алексей З 8 минут назад

      ты на свой спартак смотри ни чем не лучше

      3
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      Рейтинг: +4342

      Yurok161 > Алексей З 7 минут назад

      Сказал человек, который топит за дельфинарий)))

      3
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      Рейтинг: +11852

      Алексей З > Sany-116 5 минут назад

      Вчера Спартак был ужасен , но вы в каждой игре такие.
      Кроме счёта вспомнить нечего.
      Нравится ? Ваше право.
      Но ннвозможно на дурака всю дистанцию пройти.
      Даже интересно, будем наблюдать.

      0
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      Рейтинг: +142

      crf575757 > Алексей З 4 минуты назад

      Да и не смотри! Вашу свинячью команду тоже в Ростове раскатали как пацанов! Ха-ха-ха!!!!

      3
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      Рейтинг: +11852

      Алексей З > Yurok161 4 минуты назад

      У вас один Коля ныряет больше , чем наши все.

      0
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      ...
      Рейтинг: +4342

      Yurok161 > Алексей З 2 минуты назад

      Ваш Соболь всю лигу перенырял)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +881

      Riot Zero 21 минуту назад

      Не могут ростовчане, Песьякову сухарь подарить, обязательно надо на 80+ минуте пропустить гол, что бы концовка была с валидолом.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +50780

      MaxRnD > Riot Zero 19 минут назад

      Даниил всю игру к этому обрезу шёл, не его день

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50780

      MaxRnD 22 минуты назад

      Красавчики.
      Комментаторов жаль - топили за Динамо до хрипоты, и тут такая незадача. Уткин в конце игры всё-таки дофинтился

      6
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      Рейтинг: +8706

      GoLenaStop > MaxRnD 22 минуты назад

      Подонки, однозначно...
      А, правда с нами!
      Ростсельмаш!!!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +50780

      MaxRnD > GoLenaStop 21 минуту назад

      Бог не теля ...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +881

      Riot Zero > MaxRnD 19 минут назад

      Точь в точь и я сказал после пропущенного Ростовом гола, что Уткин дофинтился.

      3
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      Рейтинг: +11142

      alex1951 23 минуты назад

      Первое. Это двойственное ощущение. Вроде Карпуша земеля. С другой стороны - я всю жизнь за Динамо.
      Про судей не буду,ибо я не судья им.
      Но Ростов хоть и победил,но..на своем поле....Счет не смертельный....Все еще впереди...Динамо со счетов не стоит сбрасывать.Удачи всем...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2043

      nominum 23 минуты назад

      Неожиданно. Совершенно не по игре. Просто у Глебова была днюха и футбольный бог решил его поздравить.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +262

      Ill Ich 24 минуты назад

      Хорошая, трудовая победа "Ростова" над непростым соперником! Победа, позволившая ростовчанам улучшить своё положение в группе забуксовавших лидеров.

      3
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      Рейтинг: +8706

      GoLenaStop 24 минуты назад

      Ростсельмаш, так в защите ирать нельзя!
      А, комментаторы МАТЧ ТВ, - когда уже подавитесь своими слюнями?
      Ростсельмаш - спасибо за эту стремную победу!!!
      Это было круто - два удара -два шарабана!
      С уважением.

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