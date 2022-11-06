Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

РПЛ. «Ростов» обыграл «Динамо» (2:1) и поднялся на 3-е место

6 ноября 2022, 20:54
30

«Ростов» победил дома «Динамо» в матче 16-го тура РПЛ – 2:1.

Голы в составе победителей забили Кирилл Щетинин и Данил Глебов. В составе московской команды единственный гол забил Константин Тюкавин.

«Ростов» набрал 32 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Динамо» идет шестым (26 очков).

Россия. РПЛ. 16-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Динамо (Москва) – 2:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Щетинин, 66; 2:0 – Глебов, 83; 2:1 – Тюкавин, 87.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на матчи выходных

Еще по теме:
Фомин рассказал, как «Динамо» будет играть при Личке
Писарев: «Динамо» нужно усилить минимум три позиции»
Клуб Серии А может выкупить Моро у «Динамо»
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ростов Динамо
Комментарии (30)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
slavа0508
1667757369
С Победой Ростовчан !!!Борьба за второе место обостряется ...
Ответить
portero
1667757517
Отлично молодцы Ростов!!!! А скопинцев ган.дон, надо ему тоже будет такой же удар нанести, подонок. Без игры упырь бьет ...
Ответить
GoLenaStop
1667757580
Ростсельмаш, так в защите ирать нельзя! А, комментаторы МАТЧ ТВ, - когда уже подавитесь своими слюнями? Ростсельмаш - спасибо за эту стремную победу!!! Это было круто - два удара -два шарабана! С уважением.
Ответить
Ill Ich
1667757598
Хорошая, трудовая победа "Ростова" над непростым соперником! Победа, позволившая ростовчанам улучшить своё положение в группе забуксовавших лидеров.
Ответить
nominum
1667757679
Неожиданно. Совершенно не по игре. Просто у Глебова была днюха и футбольный бог решил его поздравить.
Ответить
MaxRnD
1667757736
Красавчики. Комментаторов жаль - топили за Динамо до хрипоты, и тут такая незадача. Уткин в конце игры всё-таки дофинтился
Ответить
JTherry
1667758286
два удара по воротам - два гола, а преимущество по игре было на стороне динамо, какая все же "несправедливая" игра - футбол... еще и Захаряна и Макарова потеряли на матч с конями...
Ответить
derrik2000
1667758832
Только в концовке Ростов забегал, прессинг включил, именно так, а не построением "автобуса", стараясь сохранить победный счёт. В целом от матча ожидал намного большего в части борьбы и красивых комбинаций. В общем, Ростова в Ростове сегодня почему-то не было... А голы южан хороши: один - образец кинжальной "вертикальной контратаки", а второй - образец индивидуальных действий на скорости Глебова в штрафной соперника.
Ответить
ySS
1667759632
С победой, земляки! Тяжелая, не совсем ожидаемая, но 3 очка в копилке!
Ответить
zigbert
1667762152
Динамо имело преимущество но выигрывает тот кто умеет реализовывать свои моменты. Ростов с победой!
Ответить
Главные новости
«Спартак» не продал Угальде за 15-17 миллионов
00:43
Примера. «Реал» уступил «Бетису», впервые проиграв после возвращения Моуринью
00:07
1
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» нанести поражение «ПСЖ» – 2:1
00:01
3
АПЛ. «Ливерпуль» впервые победил при Ираоле благодаря дублю Исака
Вчера, 23:54
Реакция Мостового на дебют Батракова в стартовом составе «Галатасарая»
Вчера, 23:27
1
Радимов заявил, что Захарян должен покинуть «Сосьедад» по двум причинам
Вчера, 23:17
1
Министр спорта Украины – о проведении ЧМ в стране: «Нужно планировать уже сейчас»
Вчера, 22:59
9
Статистика Батракова в первом матче за «Галатасарай» в стартовом составе
Вчера, 22:40
Фото«ПСЖ» продлил контракты с Луисом Энрике и пятью футболистами
Вчера, 22:14
Суперлига. «Галатасарай» вырвал победу в стамбульском дерби, дважды забив после замены Батракова
Вчера, 21:55
2
Все новости
Все новости
Бубнов назвал тренера РПЛ, оказавшегося в дурацком положении
Вчера, 23:45
Экс-президент «Локомотива»: «Надо увольнять Галактионова и назначать Евсеева»
Вчера, 23:35
Погребняк сожалеет, что «Зенит» лишился Мостового
Вчера, 22:50
1
У Сперцяна 7 голевых действий в 7 матчах за «Аль-Ахли»
Вчера, 22:28
2
Черданцев предположил, почему «Динамо» пришлось отказаться от двух латиноамериканцев
Вчера, 21:50
2
Бубнов дал совет Галактионову, как использовать Мостового в «Локомотиве»
Вчера, 21:42
2
Орлов определил, в каком году был сильнейший «Зенит»
Вчера, 21:39
4
У «Локомотива» сорвался трансфер воспитанника ЦСКА
Вчера, 21:21
1
«Балтика» продлила контракт с капитаном команды
Вчера, 21:09
1
В «Динамо» знали о скандальной репутации Платы: «Были готовы работать с этими рисками»
Вчера, 20:56
«Спартак» определился с ценой на Солари
Вчера, 20:45
9
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
Вчера, 20:30
1
ФотоРеакция дочери Семака на уход Мостового из «Зенита»
Вчера, 20:02
12
«Мы устали молчать»: организатор концерта Канье Уэста уличил во лжи «Газпром Арену»
Вчера, 19:48
17
Смородская оценила перспективы Мостового в «Локомотиве»
Вчера, 19:36
2
Инсайд Лещенко о возвращении Захаряна в «Динамо»
Вчера, 19:23
4
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
Вчера, 19:00
6
ФотоМахачкалинское «Динамо» объявило о переходе защитника из Узбекистана
Вчера, 18:51
Прогноз Пономарева на матч «Зенит» – ЦСКА: «У меня какое-то тревожное чувство»
Вчера, 18:43
10
Игнатьев – об Алжире: «Выйдешь за продуктами, а кассирша тебе: «О, Путин»
Вчера, 18:18
25
Губерниев ответил, спасет ли Мостовой «Локомотив»
Вчера, 17:58
3
«Рубин» намерен избавиться от двух российских защитников
Вчера, 17:43
Бубнов двумя словами описал трансфер Аззи в ЦСКА
Вчера, 17:31
3
Малафеев – о лидере «Зенита»: «Местами смотрится своеобразно»
Вчера, 17:19
1
«Динамо» предоставило «Фламенго» результаты проваленного медосмотра Платы
Вчера, 17:13
2
ВидеоМостовой обратился к болельщикам «Локомотива»
Вчера, 16:56
3
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
Вчера, 16:41
4
Экс-игрок сборной Бразилии боится переходить в «Краснодар»
Вчера, 16:29
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+