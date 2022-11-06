РПЛ. «Ростов» обыграл «Динамо» (2:1) и поднялся на 3-е место

Только в концовке Ростов забегал, прессинг включил, именно так, а не построением "автобуса", стараясь сохранить победный счёт.
В целом от матча ожидал намного большего в части борьбы и красивых комбинаций.
В общем, Ростова в Ростове сегодня почему-то не было...
А голы южан хороши: один - образец кинжальной "вертикальной контратаки", а второй - образец индивидуальных действий на скорости Глебова в штрафной соперника.
«Ростов» победил дома «Динамо» в матче 16-го тура РПЛ – 2:1.
Голы в составе победителей забили Кирилл Щетинин и Данил Глебов. В составе московской команды единственный гол забил Константин Тюкавин.
«Ростов» набрал 32 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Динамо» идет шестым (26 очков).
Россия. РПЛ. 16-й тур
Ростов (Ростов-на-Дону) – Динамо (Москва) – 2:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Щетинин, 66; 2:0 – Глебов, 83; 2:1 – Тюкавин, 87.
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