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    «Все пошло не так». Карпин – после победы «Ростова» над «Динамо»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после победы над «Динамо» в матче 16-го тура РПЛ.

    – У «Динамо» не было много опасных моментов. Я, конечно, недоволен игрой.

    – Что пошло не так?

    – Все. Это касается и первого, и второго тайма. В перерыве внесли коррективы. Была не лучшая игра, но ребята вытерпели, выдержали на зубах, на жилах и использовали свои два момента.

    – Как оцените момент с переводом Щетининым на правый фланг, с которого он забил?

    – Совпадение.

    • «Ростов» поднялся на 3-е место в РПЛ.
    • Следующий матч команда проведет 12 ноября против «Крыльев Советов».

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    Источник: «Матч ТВ»

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