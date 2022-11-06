«Все пошло не так». Карпин – после победы «Ростова» над «Динамо»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после победы над «Динамо» в матче 16-го тура РПЛ.
– У «Динамо» не было много опасных моментов. Я, конечно, недоволен игрой.
– Что пошло не так?
– Все. Это касается и первого, и второго тайма. В перерыве внесли коррективы. Была не лучшая игра, но ребята вытерпели, выдержали на зубах, на жилах и использовали свои два момента.
– Как оцените момент с переводом Щетининым на правый фланг, с которого он забил?
– Совпадение.
- «Ростов» поднялся на 3-е место в РПЛ.
- Следующий матч команда проведет 12 ноября против «Крыльев Советов».
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Источник: «Матч ТВ»