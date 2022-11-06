«Динамо» играло лучше». Йоканович – после поражения от «Ростова»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович подвел итоги матча 16-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2).

– Считаю, что мы играли лучше «Ростова». Мы доминировали на поле, много владели мячом, нанесли большое количество ударов. В эпизоде с первым пропущенным голом мы потеряли концентрацию и поплатились за эту ошибку. Потом мы постарались перевернуть ход матча, но это было непросто сделать.

– Что вы сказали игрокам после матча?

– Я сказал, что сегодня мы были ближе к тому, чтобы выиграть, а не проиграть, но это футбол. Я приободрил их и сказал, что нужно играть с таким же желанием и напором как сегодня. Надеюсь, что в следующих матчах мы будем более успешны.

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