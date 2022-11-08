Орлов принес извинения Чистякову и «Ахмату»

Комментатор Геннадий Орлов извинился перед защитником «Зенита» Дмитрием Чистяковым.

«Я хочу извиниться перед Дмитрием Чистяковым за информацию о его переходе в «Ахмат» этой зимой. Признаю, что нужно проверять источники. Приношу свои извинения и клубу «Ахмат».

А Диме Чистякову, как и другим российским игрокам «Зенита», пожелаю, чтобы они составляли здоровую конкуренцию легионерам и не опускали рук в тренировочной работе, — сказал Орлов.

Чистякова подозревали в намеренных ошибках в игре с «Ахматом» (1:2).

Медведев после матча заявил об отстранении игрока от тренировок.

Ряд футболистов «Зенита» публично поддержали защитника.

Чего не хватает «Бомбардиру»?

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно