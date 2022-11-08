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    Блаттер рассказал, как экс-президент Франции Саркози помог Катару получить ЧМ-2022

    Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер раскрыл подробности выбора Катара в качестве страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года.

    «За неделю до Конгресса ФИФА в 2010 году Платини позвонил мне и сказал, что наш план не сработает. Его пригласили во дворец президента Саркози, который только перед этим обедал с наследным принцем Катара.

    Саркози сказал Платини: «Подумайте, что вы и ваши коллеги из УЕФА можете сделать для Катара, когда будет присуждаться право проведения чемпионата мира».

    Платини спросил у меня: «Зепп, что бы вы сделали, если бы ваш президент попросил вас о чем-то?». Тогда я ответил, что не думал о подобном, потому что в Швейцарии нет президента.

    И все получилось именно так: благодаря четырем голосам Платини ЧМ достался Катару, а не США. Это правда.

    Конечно, речь шла и о деньгах. Через полгода Катар купил у французов истребители за 14,6 миллиарда долларов», – сказал Блаттер.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

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    Источник: 90min

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