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    Крал не планирует возвращаться в «Спартак»

    Полузащитник Алекс Крал больше не намерен играть за «Спартак».

    В июле футболист приостановил контракт с московским клубом до конца сезона-2022/23 и ушел в «Шальке».

    Однако следующим летом чех не планирует возвращаться в Россию. Агент уже ищет новую команду для 24-летнего хавбека.

    • «Спартак» купил Крала в 2019 году за 12 миллионов евро.
    • Он отыграл за москвичей 2 сезона, провел 60 матчей и сделал 6 ассистов.
    • В сезоне-2021/22 Алекс выступал за «Вест Хэм» на правах аренды.

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    Источник: Metaratings

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