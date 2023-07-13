«Спартак» спустя два года получил деньги от «Вест Хэма» за аренду Крала

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов подтвердил, что московский клуб получил деньги от «Вест Хэма» за аренду полузащитника Алекса Крала.
«Да, клуб получил положенные средства еще в конце июня», – сказал Зеленов.
- В сезоне-2021/22 Алекс выступал за «Вест Хэм» на правах аренды.
- Лондонцы не выплатили вторую часть от 5,2 миллиона евро за аренду Крала.
- В июле 2022 года игрок приостановил контракт со «Спартаком» и ушел в «Шальке».
- В июне 2023-го он перешел в «Унион», вновь приостановив контракт.
Источник: «Спорт-Экспресс»