Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Спартак» спустя два года получил деньги от «Вест Хэма» за аренду Крала

    «Спартак» спустя два года получил деньги от «Вест Хэма» за аренду Крала

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов подтвердил, что московский клуб получил деньги от «Вест Хэма» за аренду полузащитника Алекса Крала.

    «Да, клуб получил положенные средства еще в конце июня», – сказал Зеленов.

    • В сезоне-2021/22 Алекс выступал за «Вест Хэм» на правах аренды.
    • Лондонцы не выплатили вторую часть от 5,2 миллиона евро за аренду Крала.
    • В июле 2022 года игрок приостановил контракт со «Спартаком» и ушел в «Шальке».
    • В июне 2023-го он перешел в «Унион», вновь приостановив контракт.

    Новости по теме
    Крал снова приостановил контракт со «Спартаком» и перешел в клуб Бундеслиги 19
    В «Спартаке» ответили, хотят ли Крал и Кофрие возвращаться в команду
    Крал попытается разорвать контракт со «Спартаком», но есть альтернативный вариант 9
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:33
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 