«Спартак» спустя два года получил деньги от «Вест Хэма» за аренду Крала

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов подтвердил, что московский клуб получил деньги от «Вест Хэма» за аренду полузащитника Алекса Крала.

«Да, клуб получил положенные средства еще в конце июня», – сказал Зеленов.