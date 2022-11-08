«Зенит» не отстранял Чистякова от тренировок с основой («СЭ»)

Информация об отстранении защитника Дмитрия Чистякова от работы с основным составом «Зенита» не соответствует действительности.
По информации «СЭ», после поражения от «Ахмата» 28-летний футболист вместе с одноклубниками провел восстановительную тренировку на базе, а во вторник будет заниматься в общей группе, как и раньше.
Почему о наказании Чистякова публично заявлял генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, источник не поясняет.
- Чистяков совершил голевую ошибку в субботнем матче с «Ахматом» (1:2).
- Сегодня ряд футболистов «Зенита» публично поддержали защитника.
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Источник: «Спорт-Экспресс»