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    «Зенит» не отстранял Чистякова от тренировок с основой («СЭ»)

    Информация об отстранении защитника Дмитрия Чистякова от работы с основным составом «Зенита» не соответствует действительности.

    По информации «СЭ», после поражения от «Ахмата» 28-летний футболист вместе с одноклубниками провел восстановительную тренировку на базе, а во вторник будет заниматься в общей группе, как и раньше.

    Почему о наказании Чистякова публично заявлял генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, источник не поясняет.

    • Чистяков совершил голевую ошибку в субботнем матче с «Ахматом» (1:2).
    • Сегодня ряд футболистов «Зенита» публично поддержали защитника.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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