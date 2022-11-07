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    В «Сочи» назвали себя самым пострадавшим клубом от Fan ID

    Руководитель отдела развития «Сочи» Александр Ким рассказал, как введение системы Fan ID навредило клубу.

    – Как в нынешних обстоятельствах формулируете себе задачу по количеству болельщиков на трибунах?

    – Вот у меня в руках статистика проданных билетов на матч с «Уралом». Дай бог, будет три тысячи зрителей. Поэтому планы не строю, испытываю только боль.

    При этом стоит учесть, что в следующем году в Москве и Петербурге введут Fan ID, и получившие карту болельщика любители футбола из этих городов, приезжая к нам, уже будут иметь возможность без труда попасть на трибуны.

    До того момента считаю «Сочи» самым пострадавшим клубом РПЛ от введения этой системы. Потому что летом у нас от количества туристов ломились пляжи и отели, но на стадион люди не приходили.

    Согласитесь, вряд ли можно найти человека, который пойдет на пляж с паспортом или свидетельством о рождении детей.

    • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
    • Сейчас система работает на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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    Источник: «Советский спорт»

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    Сегодня, 19:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3014

      Ziklop 25 минут назад

      конечно , ходили туристы на стадион, благо вокруг отелей сотни, но какой же идиот будет делать фан-уйди ради одно похода максимум трех в год? да ещё на всю семью.

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