«Проигрываем и выигрываем вместе!». Кузяев поддержал Чистякова в соцсетях

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев вслед за другими одноклубниками поддержал Дмитрия Чистякова, которого отстранили от тренировок с основой.

«Мы проигрываем и выигрываем вместе!» — написал Кузяев в соцсети, прикрепив фотографию Чистякова.

Чистяков совершил голевую ошибку в субботнем матче с «Ахматом» (1:2).

На следующий день «Зенит» отстранил игрока от основы.

Предположительно, из-за подозрений, что он специально плохо сыграл с грозненской командой, куда может перейти зимой.

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