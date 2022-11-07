«Проигрываем и выигрываем вместе!». Кузяев поддержал Чистякова в соцсетях

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев вслед за другими одноклубниками поддержал Дмитрия Чистякова, которого отстранили от тренировок с основой.
«Мы проигрываем и выигрываем вместе!» — написал Кузяев в соцсети, прикрепив фотографию Чистякова.
- Чистяков совершил голевую ошибку в субботнем матче с «Ахматом» (1:2).
- На следующий день «Зенит» отстранил игрока от основы.
- Предположительно, из-за подозрений, что он специально плохо сыграл с грозненской командой, куда может перейти зимой.
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Источник: Бомбардир.ру