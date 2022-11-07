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    «Проигрываем и выигрываем вместе!». Кузяев поддержал Чистякова в соцсетях

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев вслед за другими одноклубниками поддержал Дмитрия Чистякова, которого отстранили от тренировок с основой.

    «Мы проигрываем и выигрываем вместе!» — написал Кузяев в соцсети, прикрепив фотографию Чистякова.

    • Чистяков совершил голевую ошибку в субботнем матче с «Ахматом» (1:2).
    • На следующий день «Зенит» отстранил игрока от основы.
    • Предположительно, из-за подозрений, что он специально плохо сыграл с грозненской командой, куда может перейти зимой.

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    Источник: Бомбардир.ру

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