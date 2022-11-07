Зделар: «Хотел бы, чтобы Сербия сыграла со сборной России»

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар выступил за проведение товарищеского матча между сборными Сербии и России.

«Конечно, я хотел бы, чтобы Сербия сыграла со сборной России, почему нет. Было бы здорово принять участие в таком матче.

Кто выиграет? Это покажет только сам матч, но в товарищеских играх намного важнее сам факт встречи и радость, которую получат зрители», – сказал Зделар.

Россияне отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Сборная России сыграет с Таджикистаном 17 ноября, а с Узбекистаном – 20 ноября.

В сентябре команда Валерия Карпина встречалась с Киргизией и победила 2:1.

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