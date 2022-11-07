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    Зделар: «Хотел бы, чтобы Сербия сыграла со сборной России»

    Полузащитник ЦСКА Саша Зделар выступил за проведение товарищеского матча между сборными Сербии и России.

    «Конечно, я хотел бы, чтобы Сербия сыграла со сборной России, почему нет. Было бы здорово принять участие в таком матче.

    Кто выиграет? Это покажет только сам матч, но в товарищеских играх намного важнее сам факт встречи и радость, которую получат зрители», – сказал Зделар.

    • Россияне отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • Сборная России сыграет с Таджикистаном 17 ноября, а с Узбекистаном – 20 ноября.
    • В сентябре команда Валерия Карпина встречалась с Киргизией и победила 2:1.

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    Источник: «РБ Спорт»

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