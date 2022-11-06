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    Селюк: «В сборную России можно назначить Куклачева или Запашного»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк в шутку предложил назначить в сборную России дрессировщика Юрия Куклачева.

    «Можно было Куклачева, который кошечек тренирует, вторым тренером взять – было бы то же самое. В сборной важен правильный выбор футболистов, а кто будет тренером – Куклачев, Запашный, Пупкин – неважно, разницы никакой.

    Был Станислав Черчесов, потом его попросили. Сейчас Карпин. Честно вам скажу, я не понимаю, в чем здесь смысл», – сказал Селюк.

    • Главный тренер сборной России Валерий Карпин накануне продлил контракт до 2024 года.
    • Под его руководством россияне провели 8 матчей – 6 побед, 1 ничья, 1 поражение.
    • Команда отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

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    Источник: Metaratings

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