Селюк: «В сборную России можно назначить Куклачева или Запашного»

Футбольный агент Дмитрий Селюк в шутку предложил назначить в сборную России дрессировщика Юрия Куклачева.

«Можно было Куклачева, который кошечек тренирует, вторым тренером взять – было бы то же самое. В сборной важен правильный выбор футболистов, а кто будет тренером – Куклачев, Запашный, Пупкин – неважно, разницы никакой.

Был Станислав Черчесов, потом его попросили. Сейчас Карпин. Честно вам скажу, я не понимаю, в чем здесь смысл», – сказал Селюк.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин накануне продлил контракт до 2024 года.

Под его руководством россияне провели 8 матчей – 6 побед, 1 ничья, 1 поражение.

Команда отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

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