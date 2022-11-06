Россия сыграет с Узбекистаном, Карпин продлил контракт со сборной, Кокорин – игрок месяца в «Арисе» и другие новости дня

Сборная России узнала второго соперника по ноябрьским товарищеским матчам.

Карпин останется главным тренером сборной России до 2024 года.

Кокорин – лучший игрок «Ариса» в октябре.

РПЛ. «Зенит» дома уступил «Ахмату» и потерпел первое поражение в сезоне.

В матче ЦСКА – «Пари НН» ассистента судьи повалили на газон.

«Пари НН» победил ЦСКА с одним ударом по воротам. Такого в РПЛ не было.

«Безумие». Федотов – о поражении ЦСКА от «Пари НН».

Орлов дал инсайд, куда зимой может перейти Чистяков из «Зенита».

Стало известно, кто может сменить Клоппа в «Ливерпуле».

«Зенит»: «Орлов сказал, что Чистяков может уйти в «Ахмат»? С таким отношением и игрой Дмитрию, может, действительно лучше выступать там».