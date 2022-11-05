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«Безумие». Федотов – о поражении ЦСКА от «Пари НН»

5 ноября 2022, 22:01
17

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подытожил матч 16-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:1).

«Сказать, что у нас ничего не получилось, — ничего не сказать. Первый тайм вышел совсем блeклым. Соперник отстаивал каждую частицу поля, бил и прессинговал: всe обсуждали, но ничего не смогли сделать. Не достучались, но я бы назвал это коллективным безумием.

В этой ситуации даже выделить некого, чтобы кто-то успокоился. Сумасшедшее возбуждение, которого не было видно. Но при этом откуда-то оно ж появилось. Есть над чем подумать и что проанализировать. Те попытки, что мы пытались зайти через фланги, имели катастрофическую неточность. Чтобы вскрыть такую оборону, нужна изюминка — она сегодня отсутствовала», – сказал Федотов.

  • Единственный мяч забил уроженец Нижнего Новгорода Виктор Александров.
  • «Пари НН» хватило для победы одного удара по воротам.
  • У ЦСКА 1 победа в последних 6 матчах.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Нижний Новгород Федотов Владимир
Комментарии (17)
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biber.ru
1667675752
Безумие сейчас у букмекеров!
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DOCTOR PENALTY
1667675801
Да, изюминки не было, сплошная курага. ((( *
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insider_retro
1667675908
Это не безумие, а роздолбайство и по@уизм...
Ответить
CSKA57
1667676556
Федотов! Еще два таких матча, и - чемодан - вокзал - Сочи! Никудышный ты тренер!
Ответить
Artemka444
1667676666
Игроки если не могут бегать и по воротам попадать, тренер за них это сделать ни как не может!!!
Ответить
Pawel12
1667678331
ЦСКА Вернись!
Ответить
Из Твери Леха
1667679690
Сегодня день буков. Они срубили нехило.
Ответить
bomilazdeshnii
1667695648
Мне кажется, что Федотов совершил ошибку уйдя из Сочи. Она может ему дорого обойтись.
Ответить
ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1667704135
Это не безумие, а закономерность. Гончаренко-2.
Ответить
Ловкий Бубен
1667718784
это просто федотовская карма, бросил клуб на произвол судьбы, предал команду - получай
Ответить
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