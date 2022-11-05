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    «Безумие». Федотов – о поражении ЦСКА от «Пари НН»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подытожил матч 16-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:1).

    «Сказать, что у нас ничего не получилось, — ничего не сказать. Первый тайм вышел совсем блeклым. Соперник отстаивал каждую частицу поля, бил и прессинговал: всe обсуждали, но ничего не смогли сделать. Не достучались, но я бы назвал это коллективным безумием.

    В этой ситуации даже выделить некого, чтобы кто-то успокоился. Сумасшедшее возбуждение, которого не было видно. Но при этом откуда-то оно ж появилось. Есть над чем подумать и что проанализировать. Те попытки, что мы пытались зайти через фланги, имели катастрофическую неточность. Чтобы вскрыть такую оборону, нужна изюминка — она сегодня отсутствовала», – сказал Федотов.

    • Единственный мяч забил уроженец Нижнего Новгорода Виктор Александров.
    • «Пари НН» хватило для победы одного удара по воротам.
    • У ЦСКА 1 победа в последних 6 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии16
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      Рейтинг: +17

      Pawel12 7 минут назад

      ЦСКА Вернись!

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      Рейтинг: +17

      Pawel12 9 минут назад

      Очень обидно! ОООООчень!!!!!!!!!!!!В 2022 году

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      Рейтинг: +653

      Forvard47 13 минут назад

      Федотов я помню твой оренбург тоже мерзкая автобус команда была, а ты походу забыл как стоя в обороне весь матч убегали в 1 -2 контры и забивали..

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      Рейтинг: +17668

      Cleaner 34 минуты назад

      Федотов, да у тебя игроки на поле не знают куда бежать и что делать. Даже то, что умели уже забыли...(((

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      Рейтинг: +2730

      фанат джигурды > Cleaner 13 минут назад

      Рабство газпрома не отпускает.

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      Рейтинг: +1481

      Artemka444 34 минуты назад

      Игроки если не могут бегать и по воротам попадать, тренер за них это сделать ни как не может!!!

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      Рейтинг: +17668

      Cleaner > Artemka444 20 минут назад

      А ЗАЧЕМ команде тренер, у которого "Игроки не могут бегать и по воротам попадать"???

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      Рейтинг: +3529

      CSKA57 36 минут назад

      Федотов! Еще два таких матча, и - чемодан - вокзал - Сочи! Никудышный ты тренер!

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      Рейтинг: +17668

      Cleaner > CSKA57 33 минуты назад

      Не возьмут его назад в Сочи. Он оттуда не совсем правильно ушел...

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      Рейтинг: +10

      preadakida 42 минуты назад

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      Рейтинг: +69452

      insider_retro 47 минут назад

      Это не безумие, а роздолбайство и по@уизм...

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      Рейтинг: +11

      tolias 48 минут назад

      А Я ДОВОЛЕН ТВОИМ БЕЗУМИЕМ, так держать и проигрывать впредь.не твой уровень московские команды.Cидеть тебе Федотов у разбитого корыта и думать о своем Оренбурге

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      Рейтинг: +23458

      DOCTOR PENALTY 49 минут назад

      Да, изюминки не было, сплошная курага. ((( *

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