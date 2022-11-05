«Безумие». Федотов – о поражении ЦСКА от «Пари НН»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подытожил матч 16-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:1).

«Сказать, что у нас ничего не получилось, — ничего не сказать. Первый тайм вышел совсем блeклым. Соперник отстаивал каждую частицу поля, бил и прессинговал: всe обсуждали, но ничего не смогли сделать. Не достучались, но я бы назвал это коллективным безумием.

В этой ситуации даже выделить некого, чтобы кто-то успокоился. Сумасшедшее возбуждение, которого не было видно. Но при этом откуда-то оно ж появилось. Есть над чем подумать и что проанализировать. Те попытки, что мы пытались зайти через фланги, имели катастрофическую неточность. Чтобы вскрыть такую оборону, нужна изюминка — она сегодня отсутствовала», – сказал Федотов.

Единственный мяч забил уроженец Нижнего Новгорода Виктор Александров.

«Пари НН» хватило для победы одного удара по воротам.

У ЦСКА 1 победа в последних 6 матчах.

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