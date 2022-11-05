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    Кокорин – лучший игрок «Ариса» в октябре

    Фанаты «Ариса» посредством голосования выбрали лучшего футболиста команды в октябре. Им стал российский форвард Александр Кокорин.

    Игрок получит специальный приз от спонсора кипрской команды.

    • У Кокорина после сентябрьского трансфера 3 гола и 3 ассиста за «Арис».
    • «Арис» идет в чемпионате Кипра 2-м.
    • Летом Кокорин должен вернуться в «Фиорентину».

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    Источник: телеграм-канал «Ариса»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11136

      alex1951 13 минут назад

      Прогресс.Встал со скамейки.Гол забил. АРИС даст гражданство. Ехал КоКа через реку и теперича можна и КуКаРеКу)))...ну не в Россию взад)))

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      Рейтинг: +6207

      Добрый Бобер 54 минуты назад

      Фигасе!

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