Кокорин – лучший игрок «Ариса» в октябре

Прогресс.Встал со скамейки.Гол забил. АРИС даст гражданство. Ехал КоКа через реку и теперича можна и КуКаРеКу)))...ну не в Россию взад)))
Фанаты «Ариса» посредством голосования выбрали лучшего футболиста команды в октябре. Им стал российский форвард Александр Кокорин.
Игрок получит специальный приз от спонсора кипрской команды.
- У Кокорина после сентябрьского трансфера 3 гола и 3 ассиста за «Арис».
- «Арис» идет в чемпионате Кипра 2-м.
- Летом Кокорин должен вернуться в «Фиорентину».
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