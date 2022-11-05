Стало известно, кто может сменить Клоппа в «Ливерпуле»

«Ливерпуль» рассматривает вариант отставки менеджера Юргена Клоппа.

Как пишет каталонское издание El Nacional, сменить немца может его соотечественник Томас Тухель. Вопрос будет зависеть от дальнейших результатов «Ливерпуля».

Тухеля в сентябре уволили из «Челси».

Немец выиграл с «Челси» Лигу чемпионов.

Клопп брал с «Ливерпулем» АПЛ и Лигу чемпионов.

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