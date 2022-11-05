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    Стало известно, кто может сменить Клоппа в «Ливерпуле»

    «Ливерпуль» рассматривает вариант отставки менеджера Юргена Клоппа.

    Как пишет каталонское издание El Nacional, сменить немца может его соотечественник Томас Тухель. Вопрос будет зависеть от дальнейших результатов «Ливерпуля».

    • Тухеля в сентябре уволили из «Челси».
    • Немец выиграл с «Челси» Лигу чемпионов.
    • Клопп брал с «Ливерпулем» АПЛ и Лигу чемпионов.

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    Источник: El Nacional

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    05.11.2022 23:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2099

      моэм 4 минуты назад

      Мане , топ-звезду команды продал владелец ... а вот в отсутствии побед виноват Клопп ... с точки зрения начальства это нормальная логика .

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    • ...
      Рейтинг: +153

      RealDiMoNMadrid 23 минуты назад

      Как долго уме удастся продержаться ?)

      0
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