Стало известно, кто может сменить Клоппа в «Ливерпуле»

Мане , топ-звезду команды продал владелец ... а вот в отсутствии побед виноват Клопп ... с точки зрения начальства это нормальная логика .
«Ливерпуль» рассматривает вариант отставки менеджера Юргена Клоппа.
Как пишет каталонское издание El Nacional, сменить немца может его соотечественник Томас Тухель. Вопрос будет зависеть от дальнейших результатов «Ливерпуля».
- Тухеля в сентябре уволили из «Челси».
- Немец выиграл с «Челси» Лигу чемпионов.
- Клопп брал с «Ливерпулем» АПЛ и Лигу чемпионов.
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