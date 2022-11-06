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  • МЛС. «Лос-Анджелес» с Бэйлом в серии пенальти победил «Филадельфию» и взял титул. Команды забили 2 гола на 120+ минутах

МЛС. «Лос-Анджелес» с Бэйлом в серии пенальти победил «Филадельфию» и взял титул. Команды забили 2 гола на 120+ минутах

6 ноября 2022, 02:08
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«Лос-Анджелес» стал победителем сезона МЛС. В финале команда Стивена Черундоло в серии пенальти обыграла «Филадельфию».

В основное время «Филадельфия» ушла от поражения на 85-й минуте.

В дополнительное время команды обменялись голами на 120+ минутах. У «Лос-Анджелеса» забил Гарет Бэйл.

Со 116-й минуты «Лос-Анджелес» играл в меньшинстве.

«Филадельфия» в серии пенальти не забила ни одного удара.

США. МЛС. Финал

Лос-Анджелес – Филадельфия – 3:3 (1:0, 1:2, 1:1, 3:0 по пенальти)

Голы: 1:0 – Акоста, 27; 1:1 – Газдаг, 59; 2:1 – Мурильо, 83; 2:2 – Эллиот, 85; 2:3 – Эллиот, 120+4; 3:3 – Бэйл, 120+8.

Удаления: Крепе, 116 – нет.

Результаты МЛС

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Источник: Бомбардир.ру
США. МЛС Лос-Анджелес Филадельфия Юнион Бэйл Гарет
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