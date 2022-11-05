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    Галактионов прокомментировал гостевую победу «Пари НН» над ЦСКА

    Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов высказался о победе над ЦСКА в 16-м туре РПЛ (1:0).

    «Вышли очень молодые ребята, все благодаря их работе на тренировках, это никакой не аванс. Понятно, что травмы ведущих футболистов способствуют, но они своей работой, дисциплинированностью показывают, что они достойны выходить на поле.

    У нас молодые ребята прогрессируют, на фоне лидера чемпионата, высококлассных игроков дают результат», – сказал Галактионов.

    • Единственный мяч забил уроженец Нижнего Новгорода Виктор Александров.
    • «Пари НН» хватило для победы одного удара по воротам.
    • У ЦСКА 1 победа в последних 6 матчах.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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