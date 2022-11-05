В «Ахмате» ответили на вопрос про премиальные за победу над «Зенитом»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров дал понять, что команда не получит дополнительные премиальные за победу над «Зенитом» (2:1) в 16-м туре РПЛ.

«Игроки уже получили максимальное удовлетворение от результата, это главное.

После таких побед дополнительные поощрение не требуется», – сказал Айдамиров.

Грозненцы забили на 1-й и 8-й минутах.

«Ахмат» идет в РПЛ 5-м.

«Зенит» проиграл дома в РПЛ впервые с октября 2021 года.

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