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    В «Ахмате» ответили на вопрос про премиальные за победу над «Зенитом»

    Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров дал понять, что команда не получит дополнительные премиальные за победу над «Зенитом» (2:1) в 16-м туре РПЛ.

    «Игроки уже получили максимальное удовлетворение от результата, это главное.

    После таких побед дополнительные поощрение не требуется», – сказал Айдамиров.

    • Грозненцы забили на 1-й и 8-й минутах.
    • «Ахмат» идет в РПЛ 5-м.
    • «Зенит» проиграл дома в РПЛ впервые с октября 2021 года.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17

      Pawel12 11 минут назад

      Ахмат! Вы смогли!! А Мы нет!!!

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