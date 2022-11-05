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    «Накажем Рамиреса». Сторожук – после ничьей «Краснодара» с «Факелом»

    Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук недоволен, что пенальти на 69-й минуте матча 16-го тура РПЛ против «Факела» (3:3) бил вопреки установке Кристиан Рамирес.

    «Должен был бить Михайло Баньяц. В раздевалке разберемся, по горячим следам не стал ничего говорить.

    Определенно, это неправильно, поэтому будет наказан игрок, который не выполнил установку», – сказал Сторожук.

    • Рамирес не реализовал удар.
    • До 11-метрового Рамиреса Баньяц уже забил пенальти в матче.
    • «Краснодар» вел 3:1, но победу упустил.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +66331

      portero 15 минут назад

      Да ваще иносранцы не нужны Быкам, уж играли бы своими как заявлял Хозяин.... один хер ЕК нет, а с мальчишками и со своими глядишь в десятке будем....

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