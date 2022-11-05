«Верю, что теперь попрет». Сын инвестора «Химок» Садыгов – после победы над «Оренбургом»

Нападающий «Химок» Илья Садыгов поделился эмоциями после выигранного матча 16-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:0).

«Верю, что теперь попрeт. И я изначально был в этом уверен, но по некоторым причинам не получалось.

Гогниев в нас верит – мы это чувствуем. Думаю, что сейчас всe будет хорошо», – сказал Садыгов.

Химчане победили впервые за 3 месяца.

Безвыигрышная серия команды составила 15 матчей.

Илья Садыгов – сын инвестора «Химок» Туфана Садыгова.

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