«Верю, что теперь попрет». Сын инвестора «Химок» Садыгов – после победы над «Оренбургом»

Нападающий «Химок» Илья Садыгов поделился эмоциями после выигранного матча 16-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:0).
«Верю, что теперь попрeт. И я изначально был в этом уверен, но по некоторым причинам не получалось.
Гогниев в нас верит – мы это чувствуем. Думаю, что сейчас всe будет хорошо», – сказал Садыгов.
- Химчане победили впервые за 3 месяца.
- Безвыигрышная серия команды составила 15 матчей.
- Илья Садыгов – сын инвестора «Химок» Туфана Садыгова.
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Источник: «Чемпионат»