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    «Верю, что теперь попрет». Сын инвестора «Химок» Садыгов – после победы над «Оренбургом»

    Нападающий «Химок» Илья Садыгов поделился эмоциями после выигранного матча 16-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:0).

    «Верю, что теперь попрeт. И я изначально был в этом уверен, но по некоторым причинам не получалось.

    Гогниев в нас верит – мы это чувствуем. Думаю, что сейчас всe будет хорошо», – сказал Садыгов.

    • Химчане победили впервые за 3 месяца.
    • Безвыигрышная серия команды составила 15 матчей.
    • Илья Садыгов – сын инвестора «Химок» Туфана Садыгова.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5241

      Enter2006 5 минут назад

      Тебя забыли спросить... 15 матчей к ряду ой как пёрло после решений твоего папочки.

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