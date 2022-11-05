Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Зиньковский: «В «Спартаке» говорят, что я купил трибуны»

    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский поблагодарил болельщиков за поддержку.

    «В чeм секрет того, что трибуны скандируют моe имя? В «Спартаке» ко мне подходят и спрашивают: «Ты что, купил трибуны? Или что ты с ними сделал?» (смеeтся).

    Тот же Ребров говорит, что в его время ему так не кричали. Кто-то ещe спрашивает: «Что происходит? Почему мы не слышали такого, когда играли? Зато ты приехал – и тебе кричат так».

    Если честно, очень приятно. Большое спасибо болельщикам, что меня так приняли и хорошо относятся. Я к ним тоже хорошо отношусь. Благодарен за поддержку всей команды!», – сказал Зиньковский.

    • 26-летний Зиньковский перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» за 3,2 миллиона евро.
    • В составе новой команды хавбек провел 15 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

    Получи фрибет 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    РПЛ показала восемь лучших голов октября 2
    Зиньковский: «Промес – легенда «Спартака» 9
    Зиньковский: «Роша «нарисовал» желтую на Промесе. Грязная игра» 4
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:35
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6999

      Беспонтий 47 минут назад

      это дешевле чем брекеты купить за счёт фирмы)
      --
      пардон муа но
      вот это- Антоха !
      "Веселья час и боль разлуки Хочу делить с тобой всегда. Давай пожмём друг другу руки И в дальний путь на долгие года. "


      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11