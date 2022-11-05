Зиньковский: «В «Спартаке» говорят, что я купил трибуны»

это дешевле чем брекеты купить за счёт фирмы)
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пардон муа но
вот это- Антоха !
"Веселья час и боль разлуки Хочу делить с тобой всегда. Давай пожмём друг другу руки И в дальний путь на долгие года. "
Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский поблагодарил болельщиков за поддержку.
«В чeм секрет того, что трибуны скандируют моe имя? В «Спартаке» ко мне подходят и спрашивают: «Ты что, купил трибуны? Или что ты с ними сделал?» (смеeтся).
Тот же Ребров говорит, что в его время ему так не кричали. Кто-то ещe спрашивает: «Что происходит? Почему мы не слышали такого, когда играли? Зато ты приехал – и тебе кричат так».
Если честно, очень приятно. Большое спасибо болельщикам, что меня так приняли и хорошо относятся. Я к ним тоже хорошо отношусь. Благодарен за поддержку всей команды!», – сказал Зиньковский.
- 26-летний Зиньковский перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» за 3,2 миллиона евро.
- В составе новой команды хавбек провел 15 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
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