Зиньковский: «В «Спартаке» говорят, что я купил трибуны»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский поблагодарил болельщиков за поддержку.

«В чeм секрет того, что трибуны скандируют моe имя? В «Спартаке» ко мне подходят и спрашивают: «Ты что, купил трибуны? Или что ты с ними сделал?» (смеeтся).

Тот же Ребров говорит, что в его время ему так не кричали. Кто-то ещe спрашивает: «Что происходит? Почему мы не слышали такого, когда играли? Зато ты приехал – и тебе кричат так».

Если честно, очень приятно. Большое спасибо болельщикам, что меня так приняли и хорошо относятся. Я к ним тоже хорошо отношусь. Благодарен за поддержку всей команды!», – сказал Зиньковский.

26-летний Зиньковский перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» за 3,2 миллиона евро.

В составе новой команды хавбек провел 15 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

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