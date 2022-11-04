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    Камоцци: «Абаскаль может стать лучшим тренером сезона РПЛ»

    Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поговорил о главном тренере команды Гильермо Абаскале.

    «Пока рано говорить, является ли Абаскаль лучшим тренером РПЛ в этом году. Концовка сезона это покажет. Но, безусловно, Гильермо может им стать, если команда будет и дальше показывать хорошую игру и приносить результат. На данный момент лучшими являются тренеры первых четырех команд лиги. В конце сезона мы узнаем, кто действительно сильнейший», — сказал Камоцци.

    • Испанец принял «Спартак» летом.
    • Команда идет в РПЛ 2-й.
    • Завтра, 5 ноября, в 16-м туре РПЛ «Спартак» сыграет в гостях против «Сочи».

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    Источник: «РБ Спорт»

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