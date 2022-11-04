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    Свинов назвал пять лучших нападающих этого сезона РПЛ

    Вратарь «Факела» Илья Свинов назвал лучших нападающих чемпионата России в этом сезоне.

    – Кого из нападающих можете выделить за эти полсезона?

    – Соболева. Хотя против нас у него не очень хорошо получилось сыграть, но в этом сезоне он очень силен. Комличенко – очень мощный форвард, хорошо цепляется за мячи. Малком и Клаудиньо – запредельный уровень, топ для нашего чемпионата.

    Сейчас играли с «Оренбургом»: мне Мансилья очень понравился. Мы готовились, смотрели нарезки. Это очень быстрый футболист, прессингует, отрабатывает сзади.

    • Лучший бомбардир РПЛ – спартаковец Квинси Промес (12 мячей).
    • Малком («Зенит») и Владимир Сычевой («Оренбург) делят второе место с 11-ю голами.

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    Источник: «РБ Спорт»

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