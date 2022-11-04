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Лига Европы. «Рома» обыграла «Лудогорец» и вышла в плей-офф

4 ноября 2022, 00:55

В шестом туре группового этапа Лиги Европы «Рома» одержала домашнюю победу над «Лудогорцем» со счетом 3:1.

Римляне выиграли благодаря дублю Лоренцо Пеллегрини с пенальти и голу Николо Дзаньоло.

Этот результат позволил команде Жозе Моуринью финишировать на втором месте в группе ЛЕ и выйти в плей-офф турнира.

Болгары в 2023 году продолжат еврокубковый путь в Лиге конференций.

Лига Европы. Группа C. 6-й тур

Рома (Италия) – Лудогорец (Болгария) – 3:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Рик, 41; 1:1 – Пеллегрини (с пенальти), 56; 2:1 – Пеллегрини (с пенальти), 65; 3:1 – Дзаньоло, 85.

Удаление: нет – Вердон, 90.

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Результаты Лиги Европы

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Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Рома Лудогорец
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