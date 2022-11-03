Сборная России пошутила над Пике, объявившего о завершении карьеры

Пресс-служба сборной России отреагировала на новость, что защитник «Барселоны» Жерар Пике решил закончить профессиональную карьеру.

«Спасибо за все, легенда», – говорится в публикации российской команды.

К записи прикреплена фотография с моментом из матча 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными России и Испании. Тогда россияне реализовали пенальти, назначенный за игру рукой Пике в собственной штрафной.

Это позволило российской сборной избежать поражения в основное время и выбить испанцев из турнира в серии пенальти.

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