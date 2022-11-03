Садулаев отреагировал на попадание в расширенный состав сборной России

Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев прокомментировал свое включение в расширенный состав сборной России на ноябрьский сбор.
«Очень рад впервые попасть в расширенный список сборной России. Играть за национальную команду – мечта каждого футболиста.
Есть понимание: чтобы попасть в окончательный список необходимо доказывать свою состоятельность на поле, в частности в двух оставшихся матчах чемпионата.
Приложу все усилия, чтобы оправдать доверие тренерского штаба сборной», – сказал Садулаев.
- 17 ноября сборная России проведет товарищескую встречу с Таджикистаном.
- Также есть вероятность проведения игры с Узбекистаном.
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Источник: Sport24