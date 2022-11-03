Петржела рассказал, сколько зарабатывал в «Зените»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал, сколько получал в клубе из Петербурга.

«Я отлично помню Виталия Мутко. У нас с ним были хорошие отношения, но, конечно, бывало, что спорили на разные темы — это абсолютно нормально. Он очень многое сделал для «Зенита». Считаю его одним из лучших футбольных президентов в истории России, он действительно много сделал для команды.

В «Зените» я зарабатывал 90 тысяч рублей в месяц — это была зарплата. А также были какие-то бонусы в течение года, но они были незначительными и приходили нечасто», — заявил Петржела.

Петржела работал в «Зените» с 2003 по 2006-й год.

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