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    Петржела рассказал, сколько зарабатывал в «Зените»

    Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал, сколько получал в клубе из Петербурга.

    «Я отлично помню Виталия Мутко. У нас с ним были хорошие отношения, но, конечно, бывало, что спорили на разные темы — это абсолютно нормально. Он очень многое сделал для «Зенита». Считаю его одним из лучших футбольных президентов в истории России, он действительно много сделал для команды.

    В «Зените» я зарабатывал 90 тысяч рублей в месяц — это была зарплата. А также были какие-то бонусы в течение года, но они были незначительными и приходили нечасто», — заявил Петржела.

    • Петржела работал в «Зените» с 2003 по 2006-й год.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 18:51
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +500

      Эном айс 12 минут назад

      Хотел наху... (написать)) цитатину "свежо предание, а верится с трудом".. Осёкся.)
      Оказалось- это "Идиот".1869 г. Однако, Достоевский..

      0
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      Рейтинг: +10

      sеrjpoker 14 минут назад

      Если делaете ставки bet-gp.ru

      0
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      Рейтинг: +234

      Теркчанин 27 минут назад

      Там ошибка,не рубли,а евро,тогда всё сходится.

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      Рейтинг: +2973

      Ziklop 28 минут назад

      вот только носки покупал за 5000 рублей и в казино сутками сидел? никак не срастаются числа, 90 000 евро он сказал.

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      Рейтинг: +1231

      Hoahin 41 минуту назад

      Чтоб тренер 1500$ в Зените зарабатывал не поверю никогда. Такая зарплата там скорей всего у дяди Васи сторожа была.

      0
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      Рейтинг: +3416

      aaaaahhhh 42 минуты назад

      Дешёвка...

      0
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      Рейтинг: +366

      Таврида 49 минут назад

      Корреспондент просто плохо чешский язык понимает, Петржела сказал - 90 тысяч рублей в ЧАС.

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      Рейтинг: +1138

      Красногвардейчик 57 минут назад

      Ахахахаха....ну врунишка)))

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