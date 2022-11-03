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    «Сказал ему очень много плохих слов». Экс-игрок «Арсенала» Чаушич вспомнил конфликт с Кононовым

    Бывший полузащитник тульского «Арсенала» Горан Чаушич рассказал о конфликте с Олегом Кононовым.

    «Божович ушeл от нас, на замену пришeл Кононов. У него были интересные тренировки, ему досталась хорошая команда.

    Летом мы поехали в Австрию, провели там сборы, и в это время у меня появился вариант с «Црвеной», которая попала в Лигу чемпионов. Это мой родной клуб, за который я так и не дебютировал во взрослом футболе. Поэтому, когда возник этот вариант, я очень хотел вернуться домой.

    Я честно всe это объяснил Кононову, но он не хотел меня отпускать. Объяснял это тем, что я очень важный игрок для него и команды. Просил подумать ещe пару дней, но нечего было думать. Я уже всe решил, когда подходил с этим вопросом.

    «Црвена Звезда» была готова заплатить деньги за мой переход, но Кононов всe равно отказывался меня отпускать.

    Дальше случилась обычная тренировка в команде, на которой я получил небольшую травму. Обычно в таких ситуациях все останавливаются, но Кононов неожиданно сказал играть дальше и не обращать на меня внимание. Меня это сильно расстроило.

    Я поднялся, выбил мяч, сказал ему очень много плохих слов и ушeл в раздевалку. После этого я точно решил уйти, «Црвена» заплатила за меня деньги, и я уехал. Поэтому я не могу отметить Кононова, не люблю этого человека. С его стороны это было некрасиво, он мог нормально со мной поговорить», – сказал Чаушич.

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    Источник: Metaratings

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