Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Сказал ему очень много плохих слов». Экс-игрок «Арсенала» Чаушич вспомнил конфликт с Кононовым

«Сказал ему очень много плохих слов». Экс-игрок «Арсенала» Чаушич вспомнил конфликт с Кононовым

3 ноября 2022, 17:22
1

Бывший полузащитник тульского «Арсенала» Горан Чаушич рассказал о конфликте с Олегом Кононовым.

«Божович ушeл от нас, на замену пришeл Кононов. У него были интересные тренировки, ему досталась хорошая команда.

Летом мы поехали в Австрию, провели там сборы, и в это время у меня появился вариант с «Црвеной», которая попала в Лигу чемпионов. Это мой родной клуб, за который я так и не дебютировал во взрослом футболе. Поэтому, когда возник этот вариант, я очень хотел вернуться домой.

Я честно всe это объяснил Кононову, но он не хотел меня отпускать. Объяснял это тем, что я очень важный игрок для него и команды. Просил подумать ещe пару дней, но нечего было думать. Я уже всe решил, когда подходил с этим вопросом.

«Црвена Звезда» была готова заплатить деньги за мой переход, но Кононов всe равно отказывался меня отпускать.

Дальше случилась обычная тренировка в команде, на которой я получил небольшую травму. Обычно в таких ситуациях все останавливаются, но Кононов неожиданно сказал играть дальше и не обращать на меня внимание. Меня это сильно расстроило.

Я поднялся, выбил мяч, сказал ему очень много плохих слов и ушeл в раздевалку. После этого я точно решил уйти, «Црвена» заплатила за меня деньги, и я уехал. Поэтому я не могу отметить Кононова, не люблю этого человека. С его стороны это было некрасиво, он мог нормально со мной поговорить», – сказал Чаушич.

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

Еще по теме:
Кононов прокомментировал свой уход из «Торпедо» 1
«Торпедо» объявило об отставке Кононова 2
У Кононова появилось предложение в день увольнения из «Торпедо» 6
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Арсенал Чаушич Горан Кононов Олег
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
пряник929
1667557812
Как показало время, оба хороши....
Ответить
Главные новости
Реакция Мостового на дебют Батракова в стартовом составе «Галатасарая»
23:27
1
Радимов заявил, что Захарян должен покинуть «Сосьедад» по двум причинам
23:17
Министр спорта Украины – о проведении ЧМ в стране: «Нужно планировать уже сейчас»
22:59
5
Статистика Батракова в первом матче за «Галатасарай» в стартовом составе
22:40
Фото«ПСЖ» продлил контракты с Луисом Энрике и пятью футболистами
22:14
Суперлига. «Галатасарай» вырвал победу в стамбульском дерби, дважды забив после замены Батракова
21:55
2
Бубнов дал совет Галактионову, как использовать Мостового в «Локомотиве»
21:42
2
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего победителя Лиги чемпионов
21:31
3
У «Локомотива» сорвался трансфер воспитанника ЦСКА
21:21
1
«Спартак» определился с ценой на Солари
20:45
9
Все новости
Все новости
Бубнов назвал тренера РПЛ, оказавшегося в дурацком положении
23:45
Экс-президент «Локомотива»: «Надо увольнять Галактионова и назначать Евсеева»
23:35
Погребняк сожалеет, что «Зенит» лишился Мостового
22:50
1
У Сперцяна 7 голевых действий в 7 матчах за «Аль-Ахли»
22:28
2
Черданцев предположил, почему «Динамо» пришлось отказаться от двух латиноамериканцев
21:50
1
Бубнов дал совет Галактионову, как использовать Мостового в «Локомотиве»
21:42
2
Орлов определил, в каком году был сильнейший «Зенит»
21:39
3
У «Локомотива» сорвался трансфер воспитанника ЦСКА
21:21
1
«Балтика» продлила контракт с капитаном команды
21:09
1
В «Динамо» знали о скандальной репутации Платы: «Были готовы работать с этими рисками»
20:56
«Спартак» определился с ценой на Солари
20:45
9
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
20:30
1
ФотоРеакция дочери Семака на уход Мостового из «Зенита»
20:02
11
«Мы устали молчать»: организатор концерта Канье Уэста уличил во лжи «Газпром Арену»
19:48
17
Смородская оценила перспективы Мостового в «Локомотиве»
19:36
2
Инсайд Лещенко о возвращении Захаряна в «Динамо»
19:23
3
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
19:00
6
ФотоМахачкалинское «Динамо» объявило о переходе защитника из Узбекистана
18:51
Прогноз Пономарева на матч «Зенит» – ЦСКА: «У меня какое-то тревожное чувство»
18:43
10
Игнатьев – об Алжире: «Выйдешь за продуктами, а кассирша тебе: «О, Путин»
18:18
25
Губерниев ответил, спасет ли Мостовой «Локомотив»
17:58
3
«Рубин» намерен избавиться от двух российских защитников
17:43
Бубнов двумя словами описал трансфер Аззи в ЦСКА
17:31
3
Малафеев – о лидере «Зенита»: «Местами смотрится своеобразно»
17:19
1
«Динамо» предоставило «Фламенго» результаты проваленного медосмотра Платы
17:13
2
ВидеоМостовой обратился к болельщикам «Локомотива»
16:56
3
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
16:41
4
Экс-игрок сборной Бразилии боится переходить в «Краснодар»
16:29
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+