Губерниев пошутил над Гогниевым, дисквалифицированным на три матча

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать тренера «Химок» Спартака Гогниева на три матча за поведение в игре с «Динамо» (1:6).

«Может, человек все поймет. Посмотрим... Людям всегда нужно давать шанс. Если он человек разумный, тогда я думаю, все будет нормально.

А если он умелый человек, по известной терминологии, тогда ему уже ничего не поможет», – сказал Губерниев.

Гогниева удалили в перерыве матча за споры с судьями.

Также он ругался матом, в том числе, в адрес комментатора «Матч ТВ» Сергея Дурасова.

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