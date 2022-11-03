КДК дисквалифицировал Гогниева на 3 матча и оштрафовал на 200 тысяч рублей

Глава КДК РФС Артур Григорьянц объявил решение комитета по матчу 15-го тура РПЛ «Динамо» – «Химки» (6:1).

«По рапорту делегата и протоколу матча рассматривали следующие нарушения. Не все игроки «Химок» прошли через микст-зону — штраф 50 тысяч рублей.

Рассматривали два эпизода по главному тренеру клуба Гогниеву. Гогниев приехал в РФС, с ним был юрист клуба. Мы рассматривали эпизод с высказыванием недовольства Гогниевым судье с использованием ненормативной лексики уже после удаления за две жeлтые карточки. Судья Бобровский подтвердил это сегодня, участвуя в заседании.

Второй эпизод — высказывание Гогниева в адрес Сергея Дурасова с использованием ненормативной лексики. Мы посмотрели видео и установили, что Дурасова Гогниев не оскорблял. Мы оценили это как неспортивное поведение из-за мата, а поведение Гогниева с судьями — оскорбительное.

Решение — за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча и неспортивное поведение дисквалифицировать Гогниева на три матча с учeтом автоматической дисквалификации и назначить штраф — 200 тысяч рублей», — заявил Григорьянц.

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