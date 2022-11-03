Глава КДК: «Гогниев отрицал, что оскорблял судей, но не смог это доказать»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о ходе заседания комитета, на котором главного тренера «Химок» Спартака Гогниева дисквалифицировали на три матча.

Гогниева удалили в перерыве матча за споры с судьями.

Также он ругался матом, в том числе, в адрес комментатора «Матч ТВ» Сергея Дурасова.

«Гогниев отрицал, что он оскорблял судейскую бригаду. У нас нет презумпции невиновности – если в рапорте указаны те или иные факты, они считаются истиной, пока не доказано иное.

Бобровский на заседании ещe раз подтвердил, что Гогниев использовал оскорбительные слова. Гогниев во время заседания не смог доказать того, что он не говорил их», – сказал Григорьянц.

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