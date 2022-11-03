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    Терюшков – о трех матчах дисквалификации для Гогниева: «Правильно сделали! Я бы больше дал!»

    Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать Спартака Гогниева на три матча за поведение в игре с «Динамо» (1:6).

    «Правильно сделали! Я бы больше дал! Для меня подобное поведение тренера недопустимо. Нужно контролировать свои эмоции.

    Дома делай что хочешь, но, когда ты находишься на спортивном объекте, на стадионе — нужно контролировать свои эмоции», — сказал Терюшков.

    • Гогниева удалили в перерыве матча за споры с судьями.
    • Также он ругался матом, в том числе, в адрес комментатора «Матч ТВ» Сергея Дурасова.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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