Терюшков – о трех матчах дисквалификации для Гогниева: «Правильно сделали! Я бы больше дал!»

Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать Спартака Гогниева на три матча за поведение в игре с «Динамо» (1:6).

«Правильно сделали! Я бы больше дал! Для меня подобное поведение тренера недопустимо. Нужно контролировать свои эмоции.

Дома делай что хочешь, но, когда ты находишься на спортивном объекте, на стадионе — нужно контролировать свои эмоции», — сказал Терюшков.

Гогниева удалили в перерыве матча за споры с судьями.

Также он ругался матом, в том числе, в адрес комментатора «Матч ТВ» Сергея Дурасова.

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