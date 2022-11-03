«Себя спроси». В РФС отреагировали на вопрос о назначении Галактионова в «Локомотив»

Руководитель департамента сборных команд Андрей Лексаков ответил на вопрос о возможном назначении главного тренера «Пари НН» Михаила Галактионова в «Локомотив».

– Этот вопрос себе задай.

– Я же в «Локомотиве» не работаю.

– Я – тем более.

«Напомним, Андрей Владимирович в узких кругах считается главным лоббистом Галактионов в системе РФС, в том числе при назначении в юношеские и молодежные сборные», – написал в телеграме журналист Алексей Фомин.

Сообщалось, что Галактионов должен был возглавить «Локо» на прошлой неделе.

«Пари НН» рассматривает 6 кандидатов на пост главного тренера.

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