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    «Себя спроси». В РФС отреагировали на вопрос о назначении Галактионова в «Локомотив»

    Руководитель департамента сборных команд Андрей Лексаков ответил на вопрос о возможном назначении главного тренера «Пари НН» Михаила Галактионова в «Локомотив».

    – Этот вопрос себе задай.

    – Я же в «Локомотиве» не работаю.

    – Я – тем более.

    «Напомним, Андрей Владимирович в узких кругах считается главным лоббистом Галактионов в системе РФС, в том числе при назначении в юношеские и молодежные сборные», – написал в телеграме журналист Алексей Фомин.

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    Источник: телеграм-канал Алексея Фомина

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    Сегодня, 14:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3398

      lordmrv 1 час назад

      Вот как одно слово (в данном случае "возможном") меняет весь смысл.

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      Рейтинг: +804

      sined1951 1 час назад

      Правильно ответил. Нечего бежать впереди паровоза.

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