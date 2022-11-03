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Ибрагимович: «Родители Мбаппе должны заткнуться»

3 ноября 2022, 11:54
5

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался о форварде «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«Я лично не знаком с Мбаппе, но знаю его как фантастического футболиста. Однако нельзя терять дисциплину. Это приводит к потере индивидуальности.

Отказав «Реалу», Килиан принял правильное решение для Парижа, но не для себя. Создана ситуация, при которой он важнее, чем клуб. Но это в принципе невозможно.

Причина в его родителях, адвокатах, агентах, тренерах. Сейчас родители нового поколения считают, что сами стали звeздами. Они дают интервью.

Но кто это такие? Они должны заткнуться. Ваш сын должен работать и быть дисциплинированным», – сказал Ибрагимович.

  • В мае Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» по схеме «2+1».
  • Сообщалось, что француз задумался об уходе из клуба в январе из-за невыполненных обещаний, которые давались при подписании нового соглашения.

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Источник: Marca
Франция. Лига 1 ПСЖ Ибрагимович Златан Мбаппе Килиан
Комментарии (5)
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Dgad
1667466192
Златан как всегда все верно сказал...ждем легенду на поле
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Maxi_7
1667466983
Согласен с Иброй - для молодого спортсмена крайне важно окружение и то, как оно влияет на него. Взять в пример даже того же Ферстаппена - молодого уже двукратного чемпиона Формулы 1 и то, как отец его воспитывал чуть ли не в армейской дисциплине, и вот сейчас мы видим плоды этого - вкупе со своим талантом он контролирует свои эмоции, очень хладнокровен и штампует одну победу за другой. А что касается Мбаппе, то, судя по интервью самое активное участие в его карьере принимает мама, чего быть не должно, этим должен заниматься исключительно отец, ведь женщины по природе более биологичны и падки на ресурсы, на власть и влияние и всё, что может это приносить, не какие-то там "никому не нужные" спортивные достижения, женщины как правило не ви
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гууд
1667473395
Ибра, давай у нам пррезжай, разберись с РФС
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НикКин
1667477890
На все 100 % прав
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