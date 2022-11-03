Ибрагимович: «Родители Мбаппе должны заткнуться»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался о форварде «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«Я лично не знаком с Мбаппе, но знаю его как фантастического футболиста. Однако нельзя терять дисциплину. Это приводит к потере индивидуальности.

Отказав «Реалу», Килиан принял правильное решение для Парижа, но не для себя. Создана ситуация, при которой он важнее, чем клуб. Но это в принципе невозможно.

Причина в его родителях, адвокатах, агентах, тренерах. Сейчас родители нового поколения считают, что сами стали звeздами. Они дают интервью.

Но кто это такие? Они должны заткнуться. Ваш сын должен работать и быть дисциплинированным», – сказал Ибрагимович.

В мае Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» по схеме «2+1».

Сообщалось, что француз задумался об уходе из клуба в январе из-за невыполненных обещаний, которые давались при подписании нового соглашения.

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