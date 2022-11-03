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    Ибрагимович: «Родители Мбаппе должны заткнуться»

    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался о форварде «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

    «Я лично не знаком с Мбаппе, но знаю его как фантастического футболиста. Однако нельзя терять дисциплину. Это приводит к потере индивидуальности.

    Отказав «Реалу», Килиан принял правильное решение для Парижа, но не для себя. Создана ситуация, при которой он важнее, чем клуб. Но это в принципе невозможно.

    Причина в его родителях, адвокатах, агентах, тренерах. Сейчас родители нового поколения считают, что сами стали звeздами. Они дают интервью.

    Но кто это такие? Они должны заткнуться. Ваш сын должен работать и быть дисциплинированным», – сказал Ибрагимович.

    • В мае Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» по схеме «2+1».
    • Сообщалось, что француз задумался об уходе из клуба в январе из-за невыполненных обещаний, которые давались при подписании нового соглашения.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 11:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +188

      гууд 6 минут назад

      Ибра, давай у нам пррезжай, разберись с РФС

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      Рейтинг: +1365

      elessar arnor 1 час назад

      легенда

      0
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      Рейтинг: +1938

      Maxi_7 1 час назад

      Согласен с Иброй - для молодого спортсмена крайне важно окружение и то, как оно влияет на него. Взять в пример даже того же Ферстаппена - молодого уже двукратного чемпиона Формулы 1 и то, как отец его воспитывал чуть ли не в армейской дисциплине, и вот сейчас мы видим плоды этого - вкупе со своим талантом он контролирует свои эмоции, очень хладнокровен и штампует одну победу за другой.
      А что касается Мбаппе, то, судя по интервью самое активное участие в его карьере принимает мама, чего быть не должно, этим должен заниматься исключительно отец, ведь женщины по природе более биологичны и падки на ресурсы, на власть и влияние и всё, что может это приносить, не какие-то там "никому не нужные" спортивные достижения, женщины как правило не ви

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      Рейтинг: +1938

      Maxi_7 > Maxi_7 1 час назад

      ... не видят в этом никакой выгоды, вот и результат - что "выбрал Мбаппе" прошлой весной мы все прекрасно видели...

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      Рейтинг: +2998

      Dgad 2 часа назад

      Златан как всегда все верно сказал...ждем легенду на поле

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