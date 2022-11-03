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  • Агент Лунева ответил, возможно ли возвращение вратаря в «Зенит»

Агент Лунева ответил, возможно ли возвращение вратаря в «Зенит»

3 ноября 2022, 10:36
3

Антон Смирнов, представитель голкипера «Байера» Андрея Лунева, отреагировал на слова тренера «Зенита» Михаила Бирюкова.

Ранее Бирюков сказал: «Дай бог, Лунев вернется, пока еще не поздно».

«На сегодняшний день я себе этого не представляю. Подобных предложений со стороны «Зенита» не поступало, а смысла фантазировать не вижу.

Основная задача Андрея – остаться в Европе. Будет ли он в «Байере», в Германии или начнет искать другой вариант, покажет время.

До 1 января Лунев не может вести переговоров с другими клубами, но предварительная работа проводится.

На нас сами выходят европейские агенты – были разговоры с двумя людьми из Англии, один из которых представляет крупнейшее агентство на рынке. Выходили на связь из Испании и Германии.

У людей есть заинтересованность заниматься Андреем, за ним следят, проявляют заинтересованность. Одно из агентств предлагает подписать конкретные документы на авторизацию с 1 января. Возможно, он даст авторизацию.

И с учетом всего этого и нашего текущего спора с «Зенитом» в палате по разрешению споров, невозможности договориться с клубом, я мало представляю себе такой вариант.

Желания возвращаться в российскую Премьер-лигу просто нет. И дело вообще не «Зените».

Бирюков говорит – Лунев мог бы играть в Питере. Мог бы, да. Дальше что? Он играл, был одним из лучших вратарей РПЛ, трижды становился чемпионом. Это все известно. Но вопрос – нужно ли это и какая будет мотивация.

У Андрея возникло желание выйти из зоны комфорта, попробовать себя на другом уровне. Это было сделано. Несмотря на то, что игровой практики практически не было, на то, что случались травмы, никто не жалеет.

Полученный опыт колоссален во всех смыслах – в языковом, бытовом, ментальном, спортивном. Ты работаешь с ведущими футболистами, участвуешь в ведущих европейских турнирах – в Бундеслиге, Лиге чемпионов.

Пусть не играешь, но все равно находишься в этой атмосфере, и это несравнимо с поездками по городам и весям РПЛ», – заявил Смирнов.

  • Лунев перешел из «Зенита» в «Байер» в июле 2021 года.
  • С тех пор он провел 3 матча и пропустил 4 гола.
  • Контракт россиянина с клубом истекает следующим летом.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Байер Зенит Лунев Андрей
Комментарии (3)
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alp
1667461607
aналогично - не смогла, так не смогла. давай, до свидания
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raritet
1667472665
Своих алкоголиков хватает. Думаю, что это не тот футболист, без которого Зенит не мог бы обойтись. Не было никогда блестящих воротчиков в команде , а уж Лунев тут вообще лишний.
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neveldomha
1667476059
Из одной зоны комфорта в другую. Только в Германии - это зона находится на скамейке запасных.
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