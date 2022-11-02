Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тренер «Зенита» – о возвращении Лунева: «Дай бог, пока еще не поздно»

Тренер «Зенита» – о возвращении Лунева: «Дай бог, пока еще не поздно»

2 ноября 2022, 18:25
1

Тренер вратарей «Зенита» Михаил Бирюков высказался о вратаре «Байера» Андрее Луневе.

— Он мог бы сейчас играть здесь, но что-то пошло не так. Срок контракта, еще что-то…

Допускаете ситуацию, что Лунев вернется в «Зенит»?

— Дай бог, пока еще не поздно. Ему нужно сейчас куда-то уходить, потому что дальше будет еще сложнее. Немцы тоже не станут держать его долго, хотя, насколько я слышал, им там довольны.

  • Россиянин провел за «Байер» всего один матч в этом сезоне Бундеслиги.
  • Команду недавно возглавил Хаби Алонсо.
  • Лунев играл за «Зенит» с 2017 по 2021-й год.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

Еще по теме:
Основной вратарь «Динамо» выбыл до осени 3
Шварц выбрал основного вратаря «Динамо» 4
Лунев прокомментировал уход Тюкавина в «Зенит» 1
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Зенит Байер Лунев Андрей
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1667405123
Лунёва в Зените кинули на деньги, так что вряд ли
Ответить
Главные новости
Радимов заявил, что Захарян должен покинуть «Сосьедад» по двум причинам
23:17
Министр спорта Украины – о проведении ЧМ в стране: «Нужно планировать уже сейчас»
22:59
4
Статистика Батракова в первом матче за «Галатасарай» в стартовом составе
22:40
Фото«ПСЖ» продлил контракты с Луисом Энрике и пятью футболистами
22:14
Суперлига. «Галатасарай» вырвал победу в стамбульском дерби, дважды забив после замены Батракова
21:55
2
Бубнов дал совет Галактионову, как использовать Мостового в «Локомотиве»
21:42
2
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего победителя Лиги чемпионов
21:31
3
У «Локомотива» сорвался трансфер воспитанника ЦСКА
21:21
1
«Спартак» определился с ценой на Солари
20:45
9
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
20:30
1
Все новости
Все новости
Погребняк сожалеет, что «Зенит» лишился Мостового
22:50
У Сперцяна 7 голевых действий в 7 матчах за «Аль-Ахли»
22:28
2
Черданцев предположил, почему «Динамо» пришлось отказаться от двух латиноамериканцев
21:50
1
Бубнов дал совет Галактионову, как использовать Мостового в «Локомотиве»
21:42
2
Орлов определил, в каком году был сильнейший «Зенит»
21:39
3
У «Локомотива» сорвался трансфер воспитанника ЦСКА
21:21
1
«Балтика» продлила контракт с капитаном команды
21:09
1
В «Динамо» знали о скандальной репутации Платы: «Были готовы работать с этими рисками»
20:56
«Спартак» определился с ценой на Солари
20:45
9
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
20:30
1
ФотоРеакция дочери Семака на уход Мостового из «Зенита»
20:02
11
«Мы устали молчать»: организатор концерта Канье Уэста уличил во лжи «Газпром Арену»
19:48
17
Смородская оценила перспективы Мостового в «Локомотиве»
19:36
2
Инсайд Лещенко о возвращении Захаряна в «Динамо»
19:23
3
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
19:00
6
ФотоМахачкалинское «Динамо» объявило о переходе защитника из Узбекистана
18:51
Прогноз Пономарева на матч «Зенит» – ЦСКА: «У меня какое-то тревожное чувство»
18:43
10
Игнатьев – об Алжире: «Выйдешь за продуктами, а кассирша тебе: «О, Путин»
18:18
25
Губерниев ответил, спасет ли Мостовой «Локомотив»
17:58
3
«Рубин» намерен избавиться от двух российских защитников
17:43
Бубнов двумя словами описал трансфер Аззи в ЦСКА
17:31
3
Малафеев – о лидере «Зенита»: «Местами смотрится своеобразно»
17:19
1
«Динамо» предоставило «Фламенго» результаты проваленного медосмотра Платы
17:13
2
ВидеоМостовой обратился к болельщикам «Локомотива»
16:56
3
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
16:41
4
Экс-игрок сборной Бразилии боится переходить в «Краснодар»
16:29
16
ЦСКА отдаст Шуманского во вторую аренду подряд
16:22
1
Генич определил позицию, которую нужно усилить «Спартаку»
16:13
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+