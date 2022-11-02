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    Тренер «Зенита» – о возвращении Лунева: «Дай бог, пока еще не поздно»

    Тренер вратарей «Зенита» Михаил Бирюков высказался о вратаре «Байера» Андрее Луневе.

    — Он мог бы сейчас играть здесь, но что-то пошло не так. Срок контракта, еще что-то…

    Допускаете ситуацию, что Лунев вернется в «Зенит»?

    — Дай бог, пока еще не поздно. Ему нужно сейчас куда-то уходить, потому что дальше будет еще сложнее. Немцы тоже не станут держать его долго, хотя, насколько я слышал, им там довольны.

    • Россиянин провел за «Байер» всего один матч в этом сезоне Бундеслиги.
    • Команду недавно возглавил Хаби Алонсо.
    • Лунев играл за «Зенит» с 2017 по 2021-й год.

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    Источник: Sport24

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