Тренер «Зенита» – о возвращении Лунева: «Дай бог, пока еще не поздно»

Тренер вратарей «Зенита» Михаил Бирюков высказался о вратаре «Байера» Андрее Луневе.

— Он мог бы сейчас играть здесь, но что-то пошло не так. Срок контракта, еще что-то…

— Допускаете ситуацию, что Лунев вернется в «Зенит»?

— Дай бог, пока еще не поздно. Ему нужно сейчас куда-то уходить, потому что дальше будет еще сложнее. Немцы тоже не станут держать его долго, хотя, насколько я слышал, им там довольны.

Россиянин провел за «Байер» всего один матч в этом сезоне Бундеслиги.

Команду недавно возглавил Хаби Алонсо.

Лунев играл за «Зенит» с 2017 по 2021-й год.

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