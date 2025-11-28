В «Динамо» назвали лучшего игрока клуба – это не Тюкавин

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин назвал лучшего футболиста клуба. По его мнению, это вратарь Андрей Лунев.
– Кто лучший сегодня в «Динамо» – Лунев?
– Пожалуй, да. Неплохо играл Даня Фомин, Тюкавин где-то минут 40-50, мне кажется, тоже неплохо. А так Лунев, конечно. Играл стабильно, спокойно. А пенальти – тут раз на раз не приходится. А так он создавал спокойствие в штрафной площадке. Никто не нервничал, это здорово.
- Лунев провел в этом сезоне 9 матчей в РПЛ, пропустив 13 голов.
- Его контракт с «Динамо» рассчитан до лета 2026 года.
Источник: «КП-Спорт»