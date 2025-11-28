В «Динамо» назвали лучшего игрока клуба – это не Тюкавин

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин назвал лучшего футболиста клуба. По его мнению, это вратарь Андрей Лунев.

– Кто лучший сегодня в «Динамо» – Лунев?

– Пожалуй, да. Неплохо играл Даня Фомин, Тюкавин где-то минут 40-50, мне кажется, тоже неплохо. А так Лунев, конечно. Играл стабильно, спокойно. А пенальти – тут раз на раз не приходится. А так он создавал спокойствие в штрафной площадке. Никто не нервничал, это здорово.