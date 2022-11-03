Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Лига чемпионов. «Манчестер Сити» оказался сильнее «Севильи», «Боруссия» Д сыграла вничью с «Копенгагеном»

    «Манчестер Сити» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов обыграл «Севилью». Испанцы вели по ходу встречи.

    В другой встрече «Боруссия» из Дортмунда не справилась с «Копенгагеном».

    «Манчестер Сити» финишировал в группе первым. Также путевку в плей-офф ЛЧ получила «Боруссия». В Лигу Европы отправилась «Севилья».

    Лига чемпионов. Группа G. 6-й тур

    Манчестер Сити (Англия) – Севилья (Испания) – 3:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Мир, 31; 1:1 – Льюис, 52; 2:1 – Альварес, 73; 3:1 – Марез, 83.

    Копенгаген (Дания) – Боруссия (Германия) – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Азар, 23; 1:1 – Харальдссон, 41.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    «ПСЖ» нелепо потерял первое место в группе в последнем туре: виновато правило о выездных голах 1
    Стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов
    Лига чемпионов. «ПСЖ» обыграл на выезде «Ювентус», «Бенфика» разгромила «Маккаби» (6:1) 1
    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:05
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11