Лига чемпионов. «Манчестер Сити» оказался сильнее «Севильи», «Боруссия» Д сыграла вничью с «Копенгагеном»

«Манчестер Сити» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов обыграл «Севилью». Испанцы вели по ходу встречи.

В другой встрече «Боруссия» из Дортмунда не справилась с «Копенгагеном».

«Манчестер Сити» финишировал в группе первым. Также путевку в плей-офф ЛЧ получила «Боруссия». В Лигу Европы отправилась «Севилья».

Лига чемпионов. Группа G. 6-й тур

Манчестер Сити (Англия) – Севилья (Испания) – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Мир, 31; 1:1 – Льюис, 52; 2:1 – Альварес, 73; 3:1 – Марез, 83.

Копенгаген (Дания) – Боруссия (Германия) – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Азар, 23; 1:1 – Харальдссон, 41.

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