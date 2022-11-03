Лига чемпионов. «Манчестер Сити» оказался сильнее «Севильи», «Боруссия» Д сыграла вничью с «Копенгагеном»

«Манчестер Сити» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов обыграл «Севилью». Испанцы вели по ходу встречи.
В другой встрече «Боруссия» из Дортмунда не справилась с «Копенгагеном».
«Манчестер Сити» финишировал в группе первым. Также путевку в плей-офф ЛЧ получила «Боруссия». В Лигу Европы отправилась «Севилья».
Лига чемпионов. Группа G. 6-й тур
Манчестер Сити (Англия) – Севилья (Испания) – 3:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Мир, 31; 1:1 – Льюис, 52; 2:1 – Альварес, 73; 3:1 – Марез, 83.
Копенгаген (Дания) – Боруссия (Германия) – 1:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Азар, 23; 1:1 – Харальдссон, 41.
Турнирные таблицы Лиги чемпионов
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Источник: Бомбардир.ру