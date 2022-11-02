Лукин из ЦСКА верит, что команда поборется с «Зенитом» за чемпионство

Защитник ЦСКА Матвей Лукин дал понять, что команда находится в чемпионской гонке.

«Верю, что мы можем составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство. Мы для этого тренируемся и играем – чтобы занимать только первое место. Мы сделаем все возможное, чтобы выигрывать в каждом матче и по итогу возглавить турнирную таблицу. У меня нет принципиального соперника, мне важна каждая игра», – сказал Лукин.

Лукин на прошлой неделе дебютировал в РПЛ.

ЦСКА отстает от лидирующего «Зенита» на 10 очков.

Москвичи не брали РПЛ с 2016 года.

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