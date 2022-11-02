«Ювентус» – «ПСЖ»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «ПСЖ».

«Ювентус»: Щесны, Гатти, Бонуччи, Куадрадо, Алекс Сандро, Фаджоли, Локателли, Рабьо, Костич, Миретти, Милик.

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Рамос, Бернат, Верратти, Руиз, Витинья, Солер, Месси, Мбаппе.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча.

Начало игры – в 23:00 по Москве.

Матч состоится на туринском «Ювентус Стэдиум».

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