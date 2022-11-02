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    «Он сдулся. Даже в РПЛ никому не нужен». Колосков – о Дзюбе

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков не верит в возвращение форварда «Адана Демирспора» Артема Дзюбы в РПЛ.

    «Дзюба сдулся, хватит о нем говорить. Он даже в РПЛ сейчас никому не нужен. В ФНЛ, возможно, спрос на него есть. Сейчас для меня такого игрока нет в российском футболе. Он изображает из себя футболиста, но получается без особого успеха», – сказал Колосков.

    • Дзюба в Турции с лета.
    • В последних матчах Дзюба не попадает в заявку.
    • Дзюба – 2-й бомбардир в истории сборной России.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4090

      mutabor0992 15 минут назад

      Ну просто капитан Очевидность!Всем это было давно ясно.

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