«Он сдулся. Даже в РПЛ никому не нужен». Колосков – о Дзюбе

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков не верит в возвращение форварда «Адана Демирспора» Артема Дзюбы в РПЛ.

«Дзюба сдулся, хватит о нем говорить. Он даже в РПЛ сейчас никому не нужен. В ФНЛ, возможно, спрос на него есть. Сейчас для меня такого игрока нет в российском футболе. Он изображает из себя футболиста, но получается без особого успеха», – сказал Колосков.

Дзюба в Турции с лета.

В последних матчах Дзюба не попадает в заявку.

Дзюба – 2-й бомбардир в истории сборной России.

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