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    Орлов: «Чем раньше Гогниев покинет «Химки», тем будет лучше для нашего футбола»

    Комментатор Геннадий Орлов высказался о поведении главного тренера «Химок» Спартака Гогниева.

    • В субботу «Химки» проиграли «Динамо» со счетом 1:6.
    • Гогниева удалили в перерыве матча за споры с судьями.
    • Также он ругался матом, в том числе, в адрес комментатора «Матч ТВ» Сергея Дурасова.

    «Я видел Бескова, Лобановского, Зонина, Якушина, Симоняна и я не представляю, чтобы эти тренеры были такими неадекватными людьми, как Гогниев. Таких людей нельзя пускать в РПЛ.

    По какой причине его назначили? Чего добилась «Алания» под его руководством? Плюсом идет его поведение. Черчесов тоже осетин, но он сдержанный осетин. Гогниев должен брать с него пример и владеть своими эмоциями.

    Безобразнейшее поведение. Тренер — образец игроков. Чему он научит своих игроков? Кто его пустил? Это какие-то агентские дела? Гогниев не завоевал право быть тренером в РПЛ. Он еще ничего не сделал, а его уже кто-то поставил.

    Говорят: «Надо давать дорогу молодым». Но эту дорогу человек должен сам себе прокладывать. Работа тренера — точечная. Тренер должен сам себя сделать. Ну и потом — нужно думать, как ты себя ведешь. Этот человек малокультурен, малообразован. Телевизионная картинка обо всем говорит.

    Чем он раньше покинет «Химки», тем будет лучше для команды и для всего нашего футбола», — сказал Орлов.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +777

      Suvorov51 22 минуты назад

      Флюгер, вот ты не ушел. Гогниеву советы даешь, ведь ты . ПЕНЬ в футболе, футболе., а всем даешь совет, ну ано и понятно ФЛЮГЕР

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