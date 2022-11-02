Орлов: «Чем раньше Гогниев покинет «Химки», тем будет лучше для нашего футбола»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о поведении главного тренера «Химок» Спартака Гогниева.
- В субботу «Химки» проиграли «Динамо» со счетом 1:6.
- Гогниева удалили в перерыве матча за споры с судьями.
- Также он ругался матом, в том числе, в адрес комментатора «Матч ТВ» Сергея Дурасова.
«Я видел Бескова, Лобановского, Зонина, Якушина, Симоняна и я не представляю, чтобы эти тренеры были такими неадекватными людьми, как Гогниев. Таких людей нельзя пускать в РПЛ.
По какой причине его назначили? Чего добилась «Алания» под его руководством? Плюсом идет его поведение. Черчесов тоже осетин, но он сдержанный осетин. Гогниев должен брать с него пример и владеть своими эмоциями.
Безобразнейшее поведение. Тренер — образец игроков. Чему он научит своих игроков? Кто его пустил? Это какие-то агентские дела? Гогниев не завоевал право быть тренером в РПЛ. Он еще ничего не сделал, а его уже кто-то поставил.
Говорят: «Надо давать дорогу молодым». Но эту дорогу человек должен сам себе прокладывать. Работа тренера — точечная. Тренер должен сам себя сделать. Ну и потом — нужно думать, как ты себя ведешь. Этот человек малокультурен, малообразован. Телевизионная картинка обо всем говорит.
Чем он раньше покинет «Химки», тем будет лучше для команды и для всего нашего футбола», — сказал Орлов.
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